Sandra Echeverría comparte rutina de belleza y ejercicio en espectacular bikini

Cuando se trata de combinar belleza y ejercicio, Sandra Echeverría es la indicada. La actriz de cine y televisión dejó atónitos a sus seguidores y amigos con una imagen que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde luce cuerpazo.

La protagonista de La fuerza del destino dio a conocer sus secretos para lucir bella y al mismo tiempo saludable, y una sola foto bastó para que sus fans reaccionaran con divertidos comentarios y halagos hacía su persona.

Sandra Echeverría aparece en la imagen con un espectacular bikini de animal print, que dejaba admirar su perfecta anatomía y mostraba que ser madre y esposa no es impedimento para lucir sensacional.

La cantante también traía en la cara una mascarilla para brindarle a su piel los cuidados adecuados para lucir siempre linda y joven. Acompañó su fotografía con un mensaje que describía su actividad en el día: “Selftime. Como se necesita de repente. Música, máscarilla, sol ejercicio y puro relax”, posteó.

Las reacciones no sólo vinieron de sus fans, sino que otros famosos comentaron la publicación, fue el caso de Rebecca Jones Jones, quien le escribió “Hermosa”, Erick Rubín no se quedó atrás y le dedicó un “Muy bien, querida”, Michelle Torres le posteó “Qué guapa”, Adriana Louvier le celebró el cuerpazo y Jesse Huerta publicó, en todo de broma: “¿O sea que si me pongo una máscara de pongo así de fit?”.

Otras celebridades que le celebraron el post a la actriz de El Cartel de los Sapos fueron Isabel Madow, Adriana Fonseca, Ana Claudia Talancón, Danna García, Beatriz Cisneros, Paz Vega, Grettel Valdez, Gimena Gómez y Alessando Rosaldo.

Mientras que los fans le dedicaron mensajes más intensos a la esposa de Leonardo de Lozane: “Wow, espectacular, Mis respetos, super fit. Además de hermosa y talentosa, eres lo máximo”, “Eres completamente admirable de pies a cabeza, no sólo por tu belleza sino por tu madurez y tu alma buena”.

La publicación superó las 60 mil reacciones en Instagram y generó más de 450 comentarios para Sandra Echeverría, quien ha hecho una gran carrera en telenovelas aunque no deja de lado la música, pues posee una gran voz.