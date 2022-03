Samadhi Zendejas pronuncia curvas y eleva retaguardia con vestido pegadito

Luego de su éxito actoral por su interpretación de la cantante Jenni Rivera en la telenovela biográfica "Mariposa de Barrio" (2017) de Telemundo, y tras recuperar su figura fitness, la actriz Samadhi Zendejas lució como toda una diva pronunciando curvas en una pose en la que aparece 'elevando retaguardia', con un vestido pegadito color rojo carmín.

Fue en agosto de 2021, cuando Samadhi Zendejas anunció que se uniría al elenco del programa "Así se Baila" de Telemundo, un reality show en el que compartieron crédito con otras nueve parejas más entre famosas celebridades.

Y durante su participación junto a su hermano Adriano Zendejas, Samadhi lució sus mejores atuendos, entre los que destacan este vestido de corte asimétrico, que la hizo lucir cada curva de su figura fitness junto al también actor de telenovelas como "La Fuerza del Destino" (2011) interpretando a Iván Villagómez en su etapa de niño, que de adulto, sería interpretado por David Zepeda como Iván McGuire.

Incluso, la actriz originaria de Oxchuc, Chiapas, México, utilizó su cuenta de Instagram para compartir sus mejores momentos en la pista junto a su hermano, luego de revelar que ambos tenían dos pies izquierdos y que no podía sentir más seguridad en la pista de "Así se Baila" junto a él.

"Y pensar que no me paraba en las fiestas a bailar. Y llevo 4 meses parándome en un escenario todos los domingos. Que locuraaaaaaaaaaaaaa!!!! Mi hermano, el que lloraba en el kínder por que no le gustaba ir a la escuelita, hoy es mi mejor maestro y compañero en esta aventura. Hermano, gracias por ser el mejor hermano del mundo ! Está todo en sus manos aguacatitos... Fotos de @nomar_serrot", escribió la actriz que debutó en la telenovela "Atrévete a Soñar" (2009) junto a Danna Paola, Vanessa Guzmán y René Strickler.

Pues quién iba a decir que aquella niña tan tierna que apenas despegaba como actriz en su adolescencia, se volviera toda una celebridad de la televisión luego de su mayor reto actoral tras interpretar a Jenni Rivera, la madre de Chiquis Rivera en su etapa de los 13 a los 35 años, y tener que aumentar de peso considerablemente para poder interpretarla...

Es por ello, que luego de recuperar su figura, Samadhi Zendejas ha dejado claro que con dedicación y esfuerzo todo se puede lograr en la vida, incluso ganar puntos en el terreno que sea para brillar como ella lo ha hecho.

Y fue con ese vestido rojo que posando junto a su hermano Adriano, Samadhi causó sensación tras su publicación; "Eres la mas bonita", "Que suerte tienen algunos", "Eres demasiado preciosa", "Tanto tú como tu hermano son unos chingones!!!!", "Los mejores", "Your brother's flipping you upside down?? That's weird!!" (¿Tu hermano te está poniendo patas arriba? Eso es raro!!), son algunos de los 665 comentarios que se leen a la par de 556,360 corazones rojos.

