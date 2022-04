Samadhi Zendejas deja ver sus curvas con su bañador más chiquito

Entre sus selectivas fotos, la actriz Samadhi Zendejas dejó ver sus curvas con su bañador de dos piezas más chiquito... Pues la actriz que ha regresado a Televisa, no dudó en volver a cautivar a sus seguidores a través de sus redes sociales.

Pues Samadhi Zendejas se aprovechó de su belleza y cuerpo de diosa para hipnotizar virtualmente con un par de postales desde su cuenta de Instagram. La 'Mariposa de Barrio' no tuvo más que posar con un diminuto bañador de dos piezas para volver a encantar a su audiencia.

Fue en plenas vacaciones de Semana Santa, que la dulce actriz de "Atrévete a Soñar" (2009) de Televisa, compartió un par de postales en las que se le ve luciendo el chiqui bikini color negro que acompañó con un sombrerito verde.

Y tras presumir su escultural cuerpo desde Cancún, México, la también modelo sólo puso como descripción del par de postales, un trébol verde que hizo juego con su sombrero y con el que deseaba buena suerte a sus seguidores. Y su hermano Adriano, quien recientemente se ha tatuado el rostro de Samadhi en uno de sus brazos, ha sido uno de los primeros en demostrarle su amor con un: "Te amo mi bebé" y un corazón rojo.

Pero no sería el único, pues alrededor de 350 mil de un total de 5 millones de seguidores que tiene Samadhi Zendejas, han demostrado su admiración por la actriz de 27 años. Y no sólo eso, pues al momento, se pueden leer más de 20,600 comentarios.

Su colega y amiga Daniela Rodríguez le ha lanzado un: "Que hemocha", por su parte, Uriel del Toro ha puesto como comentario sorprendentemente, siete cabezas de ajo, mientras que Yolanda Andrade puso un corazón rojo y una carita con ojos de amor.

Valentina Ortiz le preguntó: "Pa donde tannn hermosa" y Martina Lavignasse dijo: "Que guapaaaa"... Alessandra Rojo de la Vega también ha coincidido con un "Cada día más guapa". Así mismo, Samadhi Zendejas se ha llevado otros piropos como "Flawless" (Impecable), "Pechochaaaa" o aunado a una decena de tréboles verdes, se lee: "Que hermosaaaaaa!!!!".

La actriz y conductora Nashla que compartió créditos con Samadhi en "Atrévete a Soñar", también ha prendido fuego a la publicación, y aunque muchos reconocen su belleza, hay quien ha hecho una sugerencia a la actriz:

"Bien linda, pero no le pongas tantos filtros a tu cuerpo!!!!!! que se vea tal cual es con sus imperfecciones!!! si las hay. Lo bonita no te lo quitaran...". o obstante, la mayoría de los comentarios van encaminados a demostrar la admiración de la famosa actriz.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!