Salvador Zerboni se somete a drástica transformación: Quién dijo que era fácil ser mujer

Pese a que se ha consagrado como uno de los villanos más fuertes de las telenovelas, el actor Salvador Zerboni ha mostrado su lado más sensible y su empatía con el gremio femenino, por lo que para vivir en carne propia lo que viven millones de mujeres en el mundo, el histrión se sometió a un drástico proceso de transformación y dijo sentir admiración por las mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el actor de "Parientes a la Fuerza" (2021) de Telemundo, se sometió a un proceso de transformación que las mujeres glamorosas suelen practicar para verse hermosas en todo momento y resaltar su belleza, o para lucir espectaculares en tales y cuales eventos.

Y fue a través de su cuenta de Instagram, que el histrión de 42 años, compartió dicho proceso a través de un vídeo en cámara rápida mientras se escucha el tema "Pretty Woman", soundtrack de la cinta del mismo nombre en voz de Roy Orbison, que en 1990 protagonizaran Julia Roberts y Richard Gere.

Con su característica barba y bigote, Salvador Zerboni se dejó maquillar desde la base líquida, corrector, polvo para sellar el maquillaje, delineado del contorno del rostro, rubor, labial, pestañas postizas, sombras de ojos, delineado de ceja y decenas de detalles más a las que se someten las mujeres para lucir un maquillaje perfecto.

Y no sólo eso, pues el villano de telenovelas se puso en lugar de las mujeres y utilizó además una peluca rubia, broches y un vestido y tacones; por lo que no le quedó de otra reconocer que el maquillaje es todo un arte y más quien lo utiliza. Y comentó:

Su amiga Karla Huerta le envió un: "Oleeeeeeee", mientras que Salvador Zerboni contestó: "Te extraño". por su parte, Renata Coltro expresó su admiración por atreverse a hacerlo: "Hahahahahha me encantó!". Alguien más dijo: "O sea, lo de todos los días! Jajajajaja".

Andrea Medina le recordó que no es tan fácil ser mujer: "Te dije que no es fácil y espérate a los cambios de humor jajajaja" y alguien más se enfocó en su guapura: "OMG!! TAMBIÉN GUAPO". En resumen, algunos de sus seguidores agradecieron de alguna manera el homenaje que les ha hecho a las mujeres en su día, pues seguramente los hombres jamás podrán abarcar todas las responsabilidades, gustos e intereses de las mujeres.

Al momento, Salvador Zerboni ha logrado alrededor de 7,200 corazones rojos y casi un centenar de comentarios.

