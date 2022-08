Salvador Zerboni le echa más leña al fuego y revela que Daniella Navarro le hizo propuesta indecorosa

Los participantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos siguen dando de qué hablar, y es que ahora Salvador Zerboni reveló que su compañera Daniella Navarro se le insinuó en varias ocasiones e incluso le echó más leña al fuego al decir que llegó a hacerle propuestas indecorosas, palabras que hicieron estallar a la modelo venezolana.

Fue durante una visita al programa La Mesa Caliente que Salvador Zerboni habló de algunos episodios que vivió dentro del reality de Telemundo, siendo uno de ellos, los candentes momentos que pasó con la persona que creía que era su amiga; Daniella Navarro, con quien finalmente salió peleado hasta la muerte.

Y es que recordemos que en una ocasión el villano de telenovelas se convirtió en el líder de la semana obteniendo como privilegio invitar a uno de sus compañeros a la suite, y la afortunada fue Navarro, quien ante la ausencia de sus demás compañeros sacó su lado coqueto y sensual para metersele por los ojos a Salvador Zerboni, quien terminó rechazándola en repetidas ocasiones.

“Todo está grabado señores en este programa, así que, efectivamente, no voy a desmentir algo que está grabado. Dani muy linda, se me insinuó un par de veces”, comenzó diciendo el actor a las presentadoras del programa, quienes inistían en que hablara de lo que sucedió con la venezolana dentro del reality.

Posteriormente el actor mexicano confesó que Daniella Navarro es una mujer espectacular, sin embargo, él siempre la vio como una amiga por lo que nunca imaginó que le haría propuestas indecorosas. “Es una mujer espectacular por cierto y que le mando muchos saludos, simplemente yo siempre la vi como una amiga y ese día de la paella, pues vino una propuesta indecorosa, es aparte de lo de la suite. Entonces, me gustaría que para que no quedara en boca ni suposiciones, me encantaría que busquen ahí la propuesta indecorosa, porque va a estar buenísimo y está excelente para una mesa caliente, muy divertido”, dijo el famoso.

Pero para echarle más leña al fuego, Salvador Zerboni aseguró que tras haber rechazo a su compañera, Nacho Casano finalmente fue el premio de consolación. “Pues bueno, al final ya se quedó con su premio de consolación. ¡Ay, lo dije o lo pensé... Perdón, ya sabe que lo quiero mi Nacho querido”, finalizó.

Ante estás fuertes declaraciones, Daniella Navarro no se quedó callada y en sus redes sociales le envió un contundente mensaje al actor, a quien llamó falso.

“Ahora resulta. Pero si todo está grabado. Yo soy el Diablo y ellos Juan Pablo II. No me interesa nada de esa gente, yo duermo en paz, aceptando todos mis errores y trabajando en mejorar; en cambio, algunos siguen siendo un personaje barato y falso y más anaranjado. Ahora resulta, tengo santo nuevo a quien rezar”, indicó en una publicación.

Pero no fue todo, ya que visiblemente molesta invitó a todos aquelos que han hablado mal de ella a enfrentarla cara a cara. “Lo que me impresiona es que sigan hablando de mí, teniendo más material. Hagan lo que hagan, inventen lo que quieran y cuando tengan pelotas de decirme a mí las cosas en la cara, hablamos. Y dejen de estar mandando mensajes para verme, que si yo fuera tan mala, como quieren decir, no me mandarían a buscar", indicó.

Finalmente hizo un llamado a Salvador Zerboni: “Alguien que es capaz de inventar que pagó una cuenta clínica y peor aún, llevar a un paparazzi para tomar fotos, en medio de algo doloroso, ustedes me dirán. Lo único que me arrepiento es que peleé con personas que no se lo merecían, por defender lo indefendible, y peor aún, defender al que hoy me ofende e inventa cosas. Ojalá algún día tenga las pelotas y me lo diga en mi cara. Ya no tiene cámara para seguir con su actuación barata. Y si van a poner cosas, pónganlas completas, enfrenten como hombres, no como gallinas", expresó.

