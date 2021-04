Salma Hayek y Penélope Cruz en bañador blanco; un mano a mano entre bellezas

Luego de celebrar con el actor estadounidense Anthony Hopkins su triunfo en la reciente entrega de los Premios Óscar por una segunda presea por su personaje protagónico en la cinta "The Fhater" (El Padre), la actriz Salma Hayek se ha echado un mano a mano entre bellezas; se trata de una postal de la actriz española Penélope Cruz y la propia actriz mexicana posando en bañador blanco.

Y pese a que no posaron juntas, ambas estrellas del cine lucieron de blanco en lo que fue un #TBT (Trowback Thursday / Jueves de volver al pasado), aunque su publicación fue en miércoles; sin embargo, su objetivo fue el de felicitar a Penélope Cruz por su cumpleaños número 47.

No obstante, aprovechó el momento para mostrar al mundo cómo lucían hace algunos ayeres, al mismo tiempo que le dedicó un especial mensaje; así se lee la descripción del último post de Salma Hayek:

Lee también: Marjorie de Sousa y Ana Martín, dinamita pura en grabaciones de La Desalmada

"Seguimos celebrando el cumpleaños de la maravillosa @penelopecruzoficial que fue ayer #bff @salmahayekfanspage" y por supuesto, ha hecho reaccionar a la propia actriz española quien sólo posteó tres corazones rojos y su comentario tiene ya 654 'me gusta' y 13 respuestas.

Y es que, no es la primer postal que Salma Hayek -la veracruzana-, muestra con Penélope Cruz, pues esa postal atiende a la cinta en la que trbajaron juntas: "Bandidas" (2006); sin embargo, su amistad ha perdurado por años.

En un post anterior la productora de la serie "Monarca" de Netflix, hizo alarde sobre quién desea que el Covid-19 se vaya para siempre del mundo y ambas estrellas aparecen en una postal de hace muchos años, levantando la mano como diciendo "yo". En la descripción del pasado 11 de marzo, se puede leer: "Quien quiere que se acabe el COVID-19. Yo!!!! Yo!!!! #bff @penelopecruzoficial #tbt".

Lee también: Entre flores, Demi Rose presume cuerpo de sirena en diminuto bañador blanco

Aunque en la reciente postal que publicó la estrella de "Frida" (2002), se ha ganado el cariño de sus fans, quienes han hecho halagadores comentarios para las dos; entre estos se puede leer:

"I love how sensual you are" (Me encanta lo sensual que eres), y aunque fuera de lugar, un fan hizo una invitación a la propia Salma: "Hey im just trying to make a smile on your face and make your day a lil better so just check out my stories. Take care of yourself and have a beautiful life ahead" (Oye, solo estoy tratando de hacerte sonreír y hacer que tu día sea un poco mejor, así que mira mis historias. Cuídate y ten una hermosa vida por delante).

"Why do men like funny girls?!" (¿Por qué a los hombres les gustan las chicas divertidas?), o "You are so beautiful" (Eres tan hermosa), "2 of the most beautiful women of all time" (2 de las mujeres más bellas de todos los tiempos).

En la publicación que al momento ha alcanzado 437,116 likes por las tremendas curvas que ambas estrellas de la industria cinematográfica lucen en bañadores blancos, también se lee un mensaje en el que se les recuerda a ambas como "Bandidas Angels" a la par de 2,215 comentarios más.