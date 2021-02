Salma Hayek tatúa un girasol en sus encantos y desata locura

Éste fue el atrevido tatuaje que Salma Hayek lució sobre sus encantos, mientras se encontraba en una prueba de maquillaje para el estreno de su película "Bliss" (2021) (Felicidad), que fue lanzada el pasado 5 de febrero a través de la plataforma de streaming, Amazon Prime Video.

Y en su cuenta oficial de Instagram la estrella de cine, mostró su atrevido tatuaje que es un enorme girasol con tallo y hojas, sobre uno de sus pechos, y por otro lado, un tallo de otra planta que no se alcanza a apreciar por el cabello de la propia Salma Hayek.

"In the middle of a #makeup #hair and #tattoo test for “Bliss”. Coming out tomorrow on @amazonprimevideo world wide En medio de una prueba de #maquillaje #peinado y tattoos para mi película #bliss que sale mañana en #amazonprime #tbt", escribió Salma Hayek, al pie de su concurrida publicación.

"Bliss" es una película dramática de ciencia ficción de origen estadounidense, estrenada este 2021, y escrita y dirigida por Mike Cahill. Owen Wilson y Salma Hayek son sus protagonistas, en la que él es un hombre cuya vida está en desorden conoce a una hermosa mujer de nombre Isabel, que intenta convencerlo de que está viviendo en una simulación.

Sin embargo, aún se desconoce si los tatuajes tan finamente realizados sobre ambos pechos de la actriz de cine, son reales o son parte de la pscología del personaje interpretado por Salma, o sin son requerimientos de la producción o fueron hechos por gusto propio; no obstante, la esposa del empresario francés François-Henri Pinault, lució más feliz y convencida del trabajo que le hicieron en sus encantos, que hasta con gusto los compartió.

Los seguidores de la estrella de 54 años, no tardaron en expresar la sorpresa que les ocasionó al ver a su artista favorita con tremendos tatuajes sobre sus encantos:

"¿Son reales?", "Noooooooooo por favoooorrrrr", "Esos son de mentiras", "Asombroso y provocador emocionalmente", "Quien quiera que haya hecho eso debe ser la persona más afortunada", "Los tatuajes van contigo!! ¿Alguna vez has pensado en hacerte uno?", son algunos comentarios de los más de 17,4 millones de seguidores de la protagonista de "Frida" (2002).