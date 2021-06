Salma Hayek presume curvas bronceadas con perfil al descubierto

Entre sus proyectos de cine, la actriz mexicana Salma Hayek ¡ha vivido de todo!, pues como la estrella de talla internacional que es, ha tenido que someterse o acostumbrarse a las condiciones que le exige el medio. Recientemente, la veracruzana ¡presumió curvas bronceadas con perfil al descubierto!

Sí, fue a través de su cuenta oficial de Instagram en la que la siguen más de 18 millones de fanáticos, que Salma Hayek recordó con un obligado #TBT (Throwback Tursday) o Jueves de volver al pasado, uno de sus momentos como actriz de cine en con una fotografía artística muy bien cuidada.

La actriz que se ha sumado al elenco de la cinta "The Eternals" de Marvel, la cual protagonizará junto a Angelina Jolie y es una de las más esperadas dd este 2021, consiguió capturar la atención de millones de fanáticos entre los que destacan algunos famosos del medio artístico mexicano, sus paisanos.

"The good old days. Los buenos viejos tiempos. Le bon vieux temps #tbt", escribió la veracruzana el jueves pasado en tres idiomas.

Quienes, claro, la siguen a través de su perfil de Instagram; la primera actriz Ana Martín con quien ya ha trabajado en cine, expresó: "Divina", mientras que Fernanda Castillo, quien actuó en la segunda temporada de la serie de Netflix "Monarca" -producida por la propia Salma-, sólo posteó una tercia de llamaradas de fuego.

El también actor Rafael del Villar, también expresó: "Siempre Preciosa!!" Por su parte, el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz, se expresó como tal, con su singular comentario: "Jesus de Iztapalapa!!!!!", claro, mientras dejó un quinteto de caritas con ojos de corazón.

Muchos otros famosos también han reaccionado a la publicación de Salma Hayec, pues de entre sus millones de seguidores en su cuenta de Instagram, se pueden percibir 709,962 corazones rojos, entre los que destacan el de la también actriz Fátima Molina y se pueden leer un total de 7,056 comentarios.

La postal sirvió para reavivar los ánimos de un fanático que sentía cabisbajo luego de ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19: "I was feeling rough after my 2nd Covid jab..... then I opened Instagram and all of a sudden I feel mighty fine" (Me sentía duro después de mi segunda vacuna de Covid... luego abrí Instagram y, de repente, me siento muy bien", "You are still amazing" (Sigues siendo asombrosa", también fue otro de los halagadores comentarios que la protagonista de "Teresa" (1984) ha recibido.

Y hay quienes darían todo por la esposa del empresario francés François-Henri Pinault: "I would give my left arm to look as good as you do now. Stop with that good ole days stuff. Girl you are beautiful" (Daría mi brazo izquierdo para lucir tan bien como tú ahora. Deja con esas cosas buenas de los viejos tiempos. Chica, eres hermosa).