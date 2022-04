Salma Hayek presume cuerpazo con coqueto bañador en aguas cristalinas

En uno de sus tantos viajes alrededor del mundo, la actriz Salma Hayek presumió su cuerpazo tras posar con coqueto bañador en aguas cristalinas en una hermosa playa, cuya ubicación no fue revelada por la famosa mexicana (originaria de Veracruz, México).

Lo que sí, es que como la figura internacionalmente conocida que es, destacó una de las fechas más importantes en la vida del planeta Tierra como fue el Día Nacional del Agua que se celebró el pasado 22 de marzo, no obstante, la actriz de cine, no perdió la oportunidad de destacar sus curvas y enormes atributos con ese coqueto bañador mientras nadaba en dichas aguas.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Salma Hayek compartió dicha postal cuya presencia adornó el lugar de aguas cristalinas -que se ven de un tono verde- y enormes rocas, como un tipo cueva. Dicho lugar es muy parecido al que asistió en unas vacaciones del 2018, del que tampoco reveló su ubicación.

Lee también: Comienza el rodaje de "Quiero tu Vida" con producción de Salma Hayek y ViX

Una diosa dentro del mar

Aunque al momento, Salma Hayek tiene 55 años de edad (2 de septiembre de 1966), sigue siendo una de las actrices que mejor conservan sus curvas y todos sus atributos en su lugar, pues aunque no es adicta al ejercicio, cuida su imagen y practica yoga regeneradora, que le ayuda a mantener su músculos activos y tonificados durante el día, según dijo la actriz de cine a la revista "People" hace algún tiempo.

"Today is #nationalwaterday but let’s not forget any day how precious water is". (Hoy es el #dianacionaldelagua pero que no se nos olvide ningún día, que el agua es un tesoro), escribió Salma Hayek en su publicación del pasado 22 de marzo, justo al entrar la primavera.

Lee también: Salma Hayek se une a Channing Tatum en la nueva cinta "Magic Mike"

Y tras su postal, los halagos y piropos no se hicieron esperar, pues se ha llevado algunos como "Impresionante", "Diosa", "Qué hermosa", "Linda vista", "Maravilloso", "Que hermoso lugar ahí para ir a nadar", entre otros 1,500 comentarios, por lo menos.

Y es que, no hay que olvidar que gracias a su belleza y fama, Salma Hayek quien se hiciera famosa por su participación en cintas como "El Callejón de los Milagros" (1995) o la telenovela "Teresa" (1989-1990) en México, ha ido ganando terreno como una de las actrices más reconocidas en el mundo del espectáculo alrededor del mundo.

Con su postal, Salma Hayek ha ganado no menos de 488 mil corazones rojos de sus 21 millones de seguidores en Instagram, luego de verla posar tan sensual dentro del agua, dejando ver la mitad de su exquisita figura y lo pronunciado de su escote.

Síguenos en