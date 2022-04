Salma Hayek presume a su hermosa hija en la primera portada de revista juntas

Entre múltiples compromisos de trabajo, la actriz Salma Hayek se dio el tiempo de presumir a Valentina, su hermosa hija, en la primera portada de revista juntas para el próximo mes de mayo de 2022. Ambas personalidades han causado revuelo simplemente con la foto.

Pero aún más con la platica que ambas entablaron con la actriz y conductora mexicana Irene Azuela, quien ha sido parte de uno de los proyectos más importantes de la carrera Salma Hayek, como lo ha sido la serie de Netflix "Monarca" en sus dos temporadas, en su faceta como productora.

Salma Hayek, y Valentina Paloma Pinault posaron por primera vez juntas como madre e hija en una de las publicaciones más importantes de la farándula y el mundo del espectáculo de lo más elitista como es Vogue México y en la misma, madre e hija hablaron como nunca de sus vivencias diarias así como de los problemas comunes a los que se enfrentan en su vida diaria con todo y la responsabilidad de su fama.

Madre e hija con mucha química

Y es que ambas personalidades de la escena internacional del espectáculo, hablaron de todo aquello que aman hacer, lo que celebran e incluso revelaron de qué ríen cuando nadie la ve; y las respuestas dejan ver que son personas de lo más normales pero con una responsabilidad con la fama sobre sus hombros.

Pues de acuerdo a la actriz Irene Azuela, este par de famosas que son madre e hija, representan la sangre que corre por sus venas, las experiencias que las unen, las lecciones que les dejan, las iniciativas que toman, los riesgos que corren, las memorias que construyen y lo que deciden no abandonar jamás. Esas son solo algunas lecciones que la actriz y productora veracruzana Salma Hayek y Valentina Paloma Pinault comparten con esta narrativa visual y portada en las que aparecen juntas por primera vez.

Valentina tiene sus secretos y se da sus "mañas" cuando no quiere que alguien sepa lo que está hablando en público; es decir, si está entre franceses, habla en Español con la actriz, pero si por el contrario se encuentra entre personas que hablan Español, ella se dirige con su padre, el empresario François-Henri Pinault, lo hace en Francés.

Azuela cuestionó a Valentina sobre cómo fue trabajar al lado de su mamá para hacer la portada de este número de Vogue México, pero la chica fue radical; "No lo sé [dice entre risas], no hicimos muchas cosas juntas cuando estábamos haciendo las fotos, ni con la ropa. Incluso Salma reveló: En esta casa nos peleamos por la ropa porque se lleva todo de mi clóset. Luego no encuentro nada".

Y fue de que tienen sobre sus hombros de la personalidad de la fama, en realidad, Salma y Valentina se llevan como cualquier madre e hija que conviven siempre que pueden, pero también pelean y discuten: "La verdad es que cuando se trata de ropa, la de ella me encanta, pero en general siempre uso lo que me gusta, casi no me fijo en la marca. En general me agrada también combinar y llevar piezas vintage. Sí me gustan las marcas, pero no uso las cosas por eso, solo porque me gustan".

En otros temas, aunque Salma ha reconocido que a ella le gusta maquillarse, a estas alturas, su hija Valentina es quien la enseña a hacerlo mejor. "Desde pequeña nunca me dejó escogerle su ropa, y eso siempre me gustó, además con el maquillaje es muy buena. Yo soy buena para el maquillaje, pero ahora ella me enseña a mí".

Estos fueron algunos puntos que trataron en la entrevista, pero lo que si es un hecho, es que la colaboración que tuvieron juntas para la portada de mayo de Vogue México, ha causado revuelo en las redes sociales, sobre todo en el perfil de Instagram de Salma Hayek, quien tras publicar la foto de portada, escribió:

"Qué gran regalo anticipado para el Día de las Madres. Me encantan estas fotos hermosas de @nicobustos, este momento tan especial con mi Valentina. ¡Gracias @voguemexico!".

Entrevista: Irene Azuela, Fotografías: Nico Bustos, Redacción: Karina González Ulloa

