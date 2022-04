Rosy Ocampo celebra el Día Internacional del Beso con románticas fotos de pareja

Este 13 de abril se festeja el Día Internacional del Beso y la productora Rosy Ocampo no perdió la oportunidad de celebrarlo con románticas y pasionales fotos de pareja de telenovela. Pues la mañana de este miércoles, Ocampo, dio muestra del amor que algunas parejas de famosos sellan con un beso en la boca.

La productora de las cuatro telenovelas de la saga "Vencer", utilizó su cuenta de Instagram y regaló una serie de fotos de pareja (las más románticas de la franquicia y de otros melodramas), dándose un beso con ojos de amor y los obligados abrazos que complementan el ambiente.

"Descubrimiento, emoción y momentos inolvidables. #DíaInternacionalDelBeso #ProducciónRosyOcampo #UniversoVencer #VencerLaAusencia", escribió la productora de Televisa tras su publicación mañanera.

Fue con un cuarteto de fotografías de las parejas más significativas de "Vencer el Desamor" (2020) y "Vencerla el Pasado" (2021), que Rosy Ocampo revivió las escenas más cautivadoras de ambos melodramas.

En dichas postales se pueden ver a Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes dieron vida a la bióloga Renata Sánchez Vidal y el ingeniero Mauro Álvarez -protagonistas de "Vencer el Pasado"; posteriormente, se puede disfrutar el beso de Julia Urbini y Emmanuel Palomares en sus personajes de Dafne Falcón y Gael Falcón de "Vencer el Desamor".

Una tercera postal muestra a la pareja conformada por Arantza Ruiz y Sebastián Poza, quienes fueron parte protagónica y no de "Vencer el Pasado", siendo ella una de las principales actrices del drama bajo el nombre de Mariluz Blanco Martínez; en tanto Sebastián, quien dio vida a Ulises Cruz Medina, era hijo de la también protagonista Carmen Medina de Cruz (Erika Buenfil) y de Heriberto Cruz Núñez (Roberto Blandón).

Y los cuartos tórtolos que aparecen dándose un beso de amor son nada más y nada menos que la actriz de origen méxico-italiano Valentina Buzzurro y Luis Curiel, quienes como Angelique Boyer y Sebastián Rulli, también son pareja en la vida real.

Y ya han reaccionado tres de los actores involucrados en la saga "Vencer", entre ellos el venezolano Emmanuel Palomares, quien escribió: "Momentos inolvidables #Vencer", mientras que Valentina Buzzurro colgó una tercia de corazones y por su parte Julia Urbini, puso una carita con ojos de corazón y unas manos agradeciendo el cumplido de su productora.

En tanto, el Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año, una fecha que surgió gracias al beso más largo de la historia, que duró 58 horas y que fue protagonizado por una pareja tailandesa durante un certamen, de acuerdo a Wikipedia.

