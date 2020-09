Rompen Demi Lovato y Max Ehrich su compromiso tras dos meses

Las celebridades estadounidenses Demi Lovato y Max Ehrich rompieron su compromiso matrimonial, luego de dos meses de haberse jurado amor el uno al otro y de haber hecho público sus deseos de casarse. Justamente el 24 de julio, la entonces feliz pareja mostraban el anillo de compromiso que Max le dio a Demi como símbolo de unión eterna.

Sin embargo, al parecer todo cambio y Lovato y su ex prometido se separaron, según una fuente cercana a Lovato que habló este jueves bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del asunto. La separación se produce después de que la pareja anunciara su compromiso en Instagram en julio, y ambos publicaron una foto de ellos mismos besándose en la playa.

La historia de amor que hoy ha llegado a su fin, entre Lovato y Ehrich empezo este 2020, comenzaron a salir y se les vio juntos en varias ocasiones, pues no ocultaban su amor.

Lovato, de 28 años, ha lanzado una serie de álbumes y sencillos de oro y platino, y su papel decisivo en la película de televisión de Disney Channel "Camp Rock". Este año, lanzó varios sencillos, interpretó el himno nacional en el Super Bowl y cantó en los Grammy.

La cantante nominada al Grammy se había tomado un descanso del público desde que se centró en su recuperación después de una sobredosis en julio de 2018.

Por su parte Ehrich, de 29 años, quien obtuvo múltiples nominaciones al Emmy diurno por su trabajo en "The Young and the Restless", ha aparecido en varios programas de televisión y películas y también ha lanzado música.

Lovato, quien ha hablado sobre sus luchas con un trastorno alimentario, automutilación, drogas y alcohol, celebró seis años de sobriedad en marzo de 2018. Reveló una recaída en junio de 2018 en la canción "Sober".

En el mes de julio, se podía leer en la cuenta oficial de Instagram de Demi Lovato, cómo le expresaba su su amor a Ehrich a la cantante:

"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar y algo así como una pareja en la vida. Las palabras no pueden expresar cuán infinitamente enamorado de ti estoy por siempre y para siempre y algo más ”, escribió Ehrich . “No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa. aquí está para siempre bebé".

Sin embargo, hoy todo ha cambiado entre los dos, por lo que al parecer, cada quien tomará rumbos diferentes.

Por otra lado, la actriz y cantante está muy contenta de empezar un nuevo proyecto de trabajo; este jueves, así lo manifestó:

"Estoy tan emocionada de que vean en lo que estoy trabajando con @talkspace, es algo que está muy cerca de mi corazón ... Los animo a todos a cuidar su salud mental ya que es muy importante estar en ¡Sintonice y controle usted mismo! Talkspace hace que sea muy fácil conectarse con un terapeuta con licencia directamente desde su teléfono. Me enorgullece anunciar que están ofreciendo $ 120 de descuento en su primer mes de terapia en línea cuando usa el código DEMI120 y visita talkpace.com/demi".

Con información de Jonathan Landrum Jr. / Agencia AP / Fotografía AP

