Rompe con los límites Demi Rose y cubre su anatomía sólo con un libro

La cultura y la preparación no están peleados con la belleza y la sensualidad de famosas estrellas y modelos como Demi Rose, quien, tras mostrar su lado intelectual, cubrió su anatomía sólo con un libro, rompiendo con los límites de todo recato.

Así lució en las últimas horas a través de una fotografía posteada en las historias de su cuenta de Instagram, donde se mostró tal y como Dios la trajo al mundo entre la naturaleza y acompañada de un antiguo libro.

Su mirada coqueta y su piel bronceada sin imperfección alguna, fueron esta vez los protagonistas de la instantánea que la británica eligió compartir. Su nueva hazaña ha vuelto a cimbrar a sus seguidores que rebasan los 17.2 millones en la red de la camarita.

Pero Instagram no es la única red social con la que cuenta Demi Rose, por lo que a menudo invita a su audiencia virtual a seguirla en su página privada Only Fans, en la que sólo pueden entrar a verla con su contenido más subido de tono, quienes pagan por ver.

"Swipe up for my most exclusive content" (Desliza hacia arriba para ver mi contenido más exclusivo), escribió la celebridad de ls redes sociales tras mostrarse sin prenda alguna en sus Instagram Stories, texto que sirvió para cubrir sus partes más íntimas.

Desde sus 18 años -hace ocho años, aproximadamente, Demi Rose ha puesto al mundo digital de cabeza debido a su forma tan atrevida de aparecer a través de sus postales más fogosas pero también artísticas y muy bien cuidadas.

Pues su innegable belleza y su cuerpazo -que es uno de los más admirados del mundo entre las modelos más hermosas- así como su talento para posar ante el lente de la cámara sin escatimar, hacen vibrar al mundo entero.

En la siguiente postal, no se pueden ver públicamente los likes y comentarios de sus fans; aunque seguramente, ha recibido cientos de estos a través de su publicación en la que además se le ve disfrutando de la naturaleza.

Rompe con los límites Demi Rose, cubre anatomía con un libro. Foto: Historias Instagram Demi Rose

