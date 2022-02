Rocío de Santiago conserva sus raíces y brilla en fiesta carnavalera

Tras formar parte de las filas de Televisa como una de las tantas actrices de la televisor, Rocío de Santiago no olvida de dónde viene y sigue conservando sus raíces; y este 2022, brilló en fiesta carnavalera de su pueblo adoptivo.

Fue en el desfile del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 "La Nao" en su edición número 124, que la actriz de telenovelas como "Te Doy la Vida" (2020) producida por Lucero Suárez para Televisa, se subió a uno de los 31 carros alegóricos que formaron parte de las fiestas carnestolendas.

A unos años de haber sido la Reina Absoluta del Carnaval (2015), Rocío de Santiago se olvidó de la corona, el glamour y los brillos para vestirse de pirata y desfilar junto a los cientos de participantes y que fueron vistas por más de 200 mil personas a lo largo de todo el malecón de Mazatlán, Sinaloa.

La guapa actriz recordada con su personaje de Cecilia en "SOS Me Estoy Enamorando" (2021), compartió una foto en su cuenta de Instagram además de sus historias y posó como una gran pirata llena de color y mucha magia.

"Hoy seré una pirata desfilando en el carnaval de Mazatlán... regresando a mis orígenes", escribió de Santiago al pie de la postal, posando desde el malecón y con el mar y el cielo de fondo como testigo.

Algunos seguidores han reaccionado a su postal, y se leen comentarios como: "Maravillosa como siempre, es bonito volverte a ver. Un abrazo grande", "Regia", "Muy hermosaaa", "La más hermosa", "Bella", "Hermosa Pirata", son algunos de los que se leen.

Y otros seguidores de la República Mexicana se alegraron de verla, aunque mostraron su bajón por no poder vivir la misma fiesta: "Que envidia de carnaval y nosotros aquí en Cozumel se pospuso"; aunque por otro lado le llovieron los halagos: "Una bella actitud e interpretación única de una hermosa persona angelical, profesional".

Un total de 1,855 seguidores han reaccionado a su postal y se pueden leer 25 comentarios al momento.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!