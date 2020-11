Roberto Palazuelos: el máximo heredero de Andrés García, así reaccionó

Recientemente se dio a conocer que el actor Andrés García, ha considerado a Roberto Palazuelos, como su máximo heredero, dejando casi fuera a sus hijos que tuvo con Margarita Portillo -su anterior esposa-, así como a su esposa Sandra Vale.

Pues el actor, quien en su juventud grabó más de 70 películas, asegura que es el también llamado Diamante Negro quien lo ha cuidado por muchos años; no así sus hijos. Y en entrevista para "De Primera Mano", cuando se le preguntó a Palazuelos qué pensaba al respecto, así respondió:

"¡Ay!, ¡pues claro que lo sé, hombre! Nunca lo he querido decir, para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual, no creas que me causó mucha felicidad. Yo le dije a Andrés, 'pero pues hijos y él me dijo: 'No, es que tú sí me cuidas y ellos no'...", aseguró durante la charla del programa de espectáculos.

Por otro lado, dejó claro que no habrá nada que heredar, ya que él mismo se está encargando de que Andrés, tengo una mejor calidad de vida mientras siga en este mundo:

"Pero mira, no va a haber herencia, porque vamos a vender todas las propiedades, mientras Andrés viva, para que siga teniendo una vida increíble, ahorita ya se vendió una y se está pagando, estaremos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya se va a morir, pero ese gran viejo va a durar mucho tiempo más".

El actor y empresario hotelero reveló que la familia de Andrés García lo buscó para reclamarle, además agregó que él no tiene interés por la herencia.

"Fue lo mismo que yo les dije a sus hijos cuando hablaron, porque me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo mundo. Les dije que no sabía, hasta que llegó y me dio el testamento, además les comenté, que todos estaban en el testamento, pero solamente con un 10%, yo recibo el groso de toda la herencia, pero yo no quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días e ir vendiendo todas sus propiedades", explicó.

Además fue contundente y hasta presumió de que él no necesita la herencia de nadie porque él ya es rico, con todas las propiedades que tiene y hoteles en Tulum, Quintana Roo, como una de las zonas más caras de México.

"Está mal que lo diga, pero yo ya soy muy rico, no me interesa quedarme con nada. Lo que me interesa, es ver a mi amigo, que es como un padre para mí, verlo bien. Yo tengo tierras de muy alta plusvalía, tengo muchísimos terrenos, muchísimos hoteles en Tulum, que es lo más caro que hay en México", dijo.

Por último dejó en claro que no está interesado en verse como el villano de la familia de Andrés García, al verse beneficiado con la herencia del emblemático actor.

"No me interesa quitarle nada a Leonardo, ni a Andresito, ni a Margarita ni a Sandy, porque son personas a las que yo quiero mucho y he cuidado toda mi vida".

