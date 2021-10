Británica de nacimiento pero internacionalmente conocida, la modelo Demi Rose reveló detalles sus atributos con un sofisticado bañador de pedrería de cristal, con el que dejó muy poco a la imaginación. Y es que, estando en territorio mexicano, la modelo no perdió la oportunidad de lucir sus encantos.

Durante las últimas dos semanas, Demi Rose ha dejado boquiabiertas y con el ojo cuadrado a sus recién logrados 18 millones de seguidores de su cuenta de Instagram, luego de posar de lo más atrevida y sexy que nunca.

Sentada en la piscina y con el mar de fondo, la top model derrochó su descomunal belleza mientras lució unas gafas de sol y un diminuto bikini mientras disfrutaba de un copa de champagne.

Fue desde Playa del Secreto -según la ubicación de su publicación- en el suroeste mexicano, que Demi Rose deslumbró a su audiencia virtual haciéndose la disimulada.

"Chilled" (Enfriada), expresó esta vez, Demi Rose dejando ver que su copa de champagne estaba en la temperatura perfecta para disfrutarla y haciendo referencia al mismo tiempo, por estar disfrutando del agua de la piscina de aquel cálido clima de otoño que se vive en las playas de Cancún.

"So pretty" (Que hermosa), "Very cool" (Muy chula), son algunos de los primeros mensajes que saltan a la vista; no obstante, hubo quien aseguró que los fanáticos hicieron close up a la instantánea, por lo que retó a los demás a dar like 'Me gusta' a su comentario: "Like el que puso zoom".

"You are awesome, so beautiful" (Eres asombrosa, tan hermosa), "Preciosa", "Love you" (Te amo) se lee también entre los mensajes. Además, hubo quien también le dio el saludo: "Hola bella buena tarde besos".

Por lo que Demi Rose ha logrado un total de 257.556 personas han reaccionado con un corazón rojo y alrededor de 2,300 comentarios.

