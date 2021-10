Resalta prominentes curvas Demi Rose con escotado traje de baño blanco

La playa, es uno de los escenarios favoritos de la modelo Demi Rose, para resaltar sus curvas con diminutas prendas, como lo hizo la tarde del pasado martes durante su estancia en California, Estados Unidos, luciendo sus prominente figura, con escotado traje de baño blanco.

Más sensual que nunca lució la británica, tras posar con un traje de baño blanco de especial escote, con el que lució sus encantos; y por si fuera poco, Demi Rose lució su redondeada retaguardia tras posar de espaldas con dicho bañador.

Desde su llegada a América y su visita al caribe mexicano, la top model de 26 años, ha incrementado notablemente el número de seguidores en su cuenta de Instagram, y es que es natural que eso suceda gracias al fenómeno que ha resultado ser Demi Rose, tras su imponente presencia en redes sociales.

Fue a sus 18 .2 millones se followers, que Demi Rose dejó con la boca abierta y el ojo cuadrado con un par de postales posando desde la playa que parece ser una pequeña bahía en el estado de California, al este de los Estados Unidos.

" @prettylittlething" escribió Demi Rose desde playas de Laguna Beach, California, de acuerdo a la ubicación de su última publicación de Instagram, que ha hecho reaccionar a miles de fanáticos que la siguen alrededor del mundo.

No por nada, la británica que busca brillar en Hollywood, ha recibido infinidad de comentarios, entre los que se leen: "Interesante", "Cute" (Linda), y recibió una propuesta: "Do you want me to cheer you up?"(¿Quieres que te anime?). Y una colega de nombre Patrick Sauskojus le presumió: "I have a better", (Tengo mejores [fotos]).

También hubo quien la comparó con un delicioso bizcocho: "Cake by the sea" (Un pastel en el mar). Otra colega más le dio su opinión: "This is Your best photo" (Ésta es tu mejor foto); "Amazing" (Increíble) o "Hermosa mujer", forman parte de los más de 5 mil mensajes que hasta el momento se leen.

Por otro lado, Demi Rose ha logrado la nada despreciable cantidad de 570,774 corazones rojos, entre los que destacan el de la modelo Jessica Alves, quien es una de las seguidoras de la británica.

