Renata Notni, novia de Diego Boneta, posa sin maquillaje y en topless

La actriz mexicana, Renata Notni, dejó boquiabiertos a sus millones de seguidores de las redes sociales luego de mostrarse en su faceta más sensual, y es que la novia de Diego Boneta dejó con el ojo cuadrado a sus fanáticos tras compartir una serie de imágenes en las que se muestra sin maquillaje y en topless.

Recientemente Renata Notni ha acaparado miradas por el romance que tiene con Diego Boneta, protagonista de la bioserie de Luis Miguel, sin embargo, la mexicana de 26 años siempre ha destacado por el talento que tiene frente a las cámaras y sin duda, por su inigualable belleza, motivo por el que en está ocasión la protagonista de El Dragón impactó con su perfecta anatomía en una sesión de fotos en la que aparece en topless.

Demostrando su belleza natural, sin maquillaje y sin filtros, y prometiendo que siempre será fiel a sí misma no perdiendo su esencia, la novia de Diego Boneta realizó una sesión de fotos para la revista Beauty Junkies, en donde aparece cubriendo sus atributos con sus manos mientras su larga cabellera también la utiliza para no enseñar más de lo debido.

“Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma”, comentó la actriz de 26 años durante la entrevista que concedió a la revista Beauty Junkies.

Mientras que en su perfil de Instagram, la joven artista lució de igual forma, sin una gota de maquillaje mientras luce un camisón café y uno blanco, sin sotén. Además de que en una fotografía aparace totalmente si nada, en topless, resaltando su cintura. Imágenes que acompañó con un mensaje de agradecimiento hacía la revista y su equipo de trabajo por confiar en ella.

"Gracias @beautyjunkies por regalarme este espacio en donde me sentí tan libre y feliz de ser YO. Gracias a las mujeres fregonas que quiero y admiro que hay detrás de todo esto!", escribió Renata Notni junto a las fotografías que rápidamente comenzaron a ganar Me Gusta y comentarios.

A poco más de una hora, la publicación de la actriz superó los 12 mil Me Gusta y ha obtenido cientos de comentarios donde sus familiares, fans y colegas del medio del espectáculo no han dudado en resaltar su belleza. Cabe señalar que la famosa aprovechó su exposición en la prestigiosa revista para asegurar que, pese a su fama, siempre ha tenido los pies sobre la tierra, pues su madre siempre le recuerda que no se olvide de dónde viene.

“Cuando se tiene un sueño es muy común que durante el proceso se te olvide el motivo por el cual tomaste este camino y a dónde querías llegar en primer lugar. Es complicado. Mi mamá me ha ayudado mucho a cuidar quién soy, a que no se me olvide de dónde vengo, qué es lo que quiero y porqué empecé en esto. Ella me mantiene enfocada, me recuerda cuál es mi pasión y cuál es mi sueño”, finalizó la novia de Diego Boneta.

Renata Notni posa en topless.

Renata Notni hizo su debut en la televisión en la telenovela juvenil, Código postal y desde entonces su carrera ha ido en ascenso, pues a sus 26 años ya ha protagonizado cinco proyectos.

