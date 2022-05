Regina Blandón sorprende por su habilidad patinando en traje de baño

¿Quién no recuerda a Bibi P. Luche? su personaje de la niña que no era normal entre los anormales de la serie "La Familia P. Luche", producida por Eugenio Derbez para Televisa. El personaje fue interpretado por la actriz Regina Blandón y hoy, luego de haber dejado la niñez hace unos años, sorprende por su habilidad patinando en traje de baño.

Pues aprovechando su carisma que la ha llevado a brillar en algunos proyectos, Regina Blandón sacudió Instagram, tras mostrarse patinando y no sólo, sino que además lo hizo en ¡traje de baño! y de la forma más espontánea.

Todo se debe a una campaña publicitaria de Hot Sale, una campaña de ventas online más grande de México, que reúne las mejores empresas de venta y servicios online, por novena edición, este 2022. Por ello, la ex 'niña rara' de la afamada serie de Televisa, utilizó sus poder de habilidades de discurso y llegó a sus fans

Patinando en traje de baño

"Tricky Challenge con patines. Clara que sí... A ver si no me mato", se lee en la imagen, mientras Regina Blandón aparece patinando con diferentes outfits, pero el que más llama la atención es el bañador azul marino con el dibujo ochentero de la clásica boca abierta, labios rojos y lengua de fuera, imagen característica del legendario grupo de rock estadounidense "The Rolling Stones".

Y es que Regina Blandón lució su exquisita figura en dicho bañador sin problema alguno. Para hacer esta campaña, la también comediante se grabó con un celular e hizo de las suyas frente a la cámara, al parecer desde la sala de su casa.

Y al pie del vídeo, Regina Blandón escribió: "¡Amix! Casi me mato en patines y rayé todo mi piso, pero esto está buenazo: 30% de descuento cuando paguen con Kueski Pay en la preventa del HOT SALE. Solo HOY 23 de mayo. Acumulen sus promos con @KueskiPay #PagosDelFuturo".

Y famosos, compañeros de Regina del show "Me Caigo de Risa" de Televisa como Yurem Rojas, quien dijo: "Me encanto!!" o "Necesito ese traje de Rolling Stones!!!!", por parte de la también actriz Gabriela Platas. El fotógrafo Alejandro Ibarra le agradeció a Regina su puntada: "Esto me hizo sonreír mucho te amo".

La comediante ha hecho reaccionar a casi 13 mil seguidores, incluyendo a la cantante María León, quien se manifestó con un corazón rojo. También se pueden leer más de 200 comentarios.

