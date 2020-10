Recuerda Tatiana el infierno que vivió con Andrés Puentes

Tatiana, 'La Reina de los niños' abrió su corazón durante una entrevista con el periodista y conductor mexicano, Yordi Rosado. La intérprete de No me quiero bañar fue invitada al programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’, y fue ahí donde contó la pesadilla que vivió al lado de su ex, Andrés Puentes.

Tatiana y Andrés Puentes estuvieron casados por más de 10 años, sin embargo, para la cantante no fue un matrimonio sano, sino que para ella fue infierno estar al lado de un hombre psicópata y estafador. 'La Reina de los niños' , aseguró al principio su relación era normal pero después empezó el infierno.

La cantante contó que Andrés Puentes parecía una persona completamente diferente, sin embargo, el amor hacía él la cegó, al igual que su familia, pues se las ingenió para manipularlos a su antojo. “Vives en un terror, en un miedo, bajo un terrible control”, dijo.

La también actriz confesó que parte de la estrategia de Andrés estaba "conquistar" a su familia, y lo logró, ya que tuvo una relación muy estrecha con su madre. “Era muy amigo de mi mamá, ella decía: ‘mira es buena onda’, estas personas envuelven todo a su entorno, un huracán, una ola que se lleva todo, todos los estafadores o psicópatas son encantadores cuando quieren algo”, expresó.

Entre lágrimas, la también actriz explicó que una relación como la que ella vivió es como un secuestro dijo a Yordi Rosado. "La agresión física es muy dura, es fea, es horrible, pero con una pomada, el moretón se te quita; eso se te quita rápido, en tres días ya no lo tienes. La agresión constante de ‘no vales nada’, ‘eres una buena para nada’, ‘no eres una buena madre’, ‘estás gorda’ (es difícil superarla)”, dijo.

Tatiana también indicó que nadie puede juzgar al haberte quedado ahí, aguantando maltrato porque el mismo agresor te hace sentir que no vales nada y llega el punto en el que te la crees. "Hasta que no lo vive la persona no puede juzgar de ‘¿cómo se aguantó?’, '¿Por qué se dejó?’. Vives en un terror, en un miedo, en un control de todo. Te desvalijan, te quitan tu validez como persona y te la crees”, confesó.

La actriz dijo que ahora entiende porque muchas mujeres viven en violencia, pues personas como Puentes se encargan de alejarte de la familia, de los amigos, y que tu vida solo dependa de ellos." Te amenazan, logran controlar tu vida, incluso intentan controlar hasta tus pensamientos y sentimientos, y que para los demás resulta difícil entender cómo alguien puede soportar una situación así, pero apenas habiéndolo vivido puedes explicarte que aunque quieras, no puedes salirte de ahí tan fácilmente", dijo.

Tras el infierno que vivió, Tatiana confesó que tuvo que tomar terapia para sanar las heridas y comenzar a valorarse de nueva cuenta. "Hay cosas que tenía bloqueadas y con terapia ya lo pude recordar, y fue muy doloroso. Ahora lo digo tranquila, pero yo lloraba y temblaba simplemente de contarlo”, dijo.

La tormentosa relación terminó en el 2001 cuando Tatiana y sus dos hijos tuvieron que huir de la casa de Andrés Puentes, hartos de soportar la violencia y manipulación que ejercía sobre ellos todos los días.

