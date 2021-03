Recostada sobre rocas y sin sostén, Cecilia Galliano demuestra que es una diosa

Una vez más, Cecilia Galliano echó a volar la imaginación de sus seguidores al posar recostada sobre unas rocas y sin sostén, situación por la que fue toda una locura en su momento. Cabe resaltar que aunque la fotografía, que fue compartida por el reconocido fotógrafo de las estrellas, Uriel Santana no es reciente, la presentadora de televisión sigue robando miradas.

De acuerdo a la publicación de Uriel Santana, Cecilia Galliano posó para él como Dios la trajo al mundo desde una playa de Huatulco, México. "El cuerpo es templo divino de la naturaleza. @ceci_galliano TBT", escribió el fotógrafo para acompañar la fotografía en blanco y negro, en la que se ve a la famosa posar sobre unas rocas.

“Un impactante trabajo haces magia”, “ Wow que foto y qué modelo”, “ @urielsantanafoto fantástica Foto Uriel siempre captas la mayor belleza de las cosas y personas”, “ Ella es muy guapa y tu muy buen profesional”, son algunos de los comentarios en la publicación que hizo Uriel el pasado mes de febrero del 2019.

Lee también: Cecilia Galliano echa a volar la imaginación, presume que es un mujerón

La imagen ganó más de 4 mil Me gusta y diversos comentarios donde los seguidores de Uriel Santana no solo resaltan la belleza de la también actriz de Televisa, si no también profesionalismo del reconocido fotógrafo.

Actualmente la originaria de Argentina es una de las famosas más activas en las redes sociales y se ha vuelto en una de las favoritas de los caballeros tras deleitarlos con atrevidos trajes de baño con los que deja poco a la imaginación. Fue a la edad de 19 años cuando llegó a México para conquistar al mundo.

Y aunque su rostro se dio a conocer en programas como Los 10 primeros y Sabadazo, Cecilia Galliano también ha participado en telenovelas como "La taxista", "Mi corazón es tuyo, "Una familia con suerte, y "Recuérdame". El rostro de la actriz de 44 años también se dio a conocer gracias a que fue pareja del también actor, Sebastián Rulli, con quien procreó a su segundo hijo llamado Santiago.