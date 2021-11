Rebecca Jones opaca a Maribel Guardia luciendo caderas con jeans de mezclilla

La actriz Maribel Guardia no es la única de su rango que luce cuerpazo a diario, pues recientemente su colega y productoras de televisión Rebecca Jones sorprendió opacando claramente a la costarricense tras posar con unos jeans de mezclilla resaltando caderas frente al espejo.

Mismos que enmarcaron su figura curvilínea al tratarse de un par de jeans a la cintura ajustados y que terminan en campana, lo que hizo ver a la estrella de 64 años, lucir ¡un cuerpo de sirena! y es que, con dos años más de edad, es de sorprenderse mucho más que la guapa actriz de telenovelas pueda lucir una espectacular figura.

A través de su cuenta de Instagram, la ahora conductora del matutino "Sale el Sol" de Imagen Televisión, compartió una postal en la que se le ve lucir figura curvilínea con dichos jeans a la cintura en tono azul celeste, una blusa blanca y un par de zapatillas tipo stiletto que terminan en pico.

Lee también: Un mano a mano entre Maribel Guardia y Lourdes Munguía que dejó helados a todos

"... 'Todo lo malo lo vivo, le aprendo y me desprendo' Tú no? #goodjeans #goodgenes @jorgelozanoh", escribió la actriz de "Te Acuerdas de Mí" (2021) en su post del pasado domingo, con la que cerraba con broche de oro una semana más.

Por supuesto, la también villana de telenovelas, encendió los ánimos de sus seguidores, que ascienden a 401 mil en su perfil personal de la red de la camarita.

Lee también: Tras superar el cáncer, Rebecca Jones es la nueva conductora de Sale el Sol

Yuri -la güera veracruzana- fue una de las actrices en reaccionar a la belleza de la estrella y escribió: "Amen amiga; pero no fue la única famosa en pronunciarse a la instantánea de Rebecca Jones, pues su tocaya, la conductora Rebecca de Alba, reaccionó con una tercia de llamaradas de fuego.

Por su parte, el actor Alejandro Nones, quien se prepara para hacer "Corona de Lágrimas 2", también envió un octeto de cohetes a Jones en su comentario; mientras que la actriz Ximena Herrera no reparó en piropear con mayúsculas a Rebecca: "Qué HERMOSA eres….".

Otra estrella en ponerse a sus pies fue la actriz y cantante Sheyla que expresó: "Hermosa, a liberarnos de lo malo y a crear experiencias positivas y ver lo positivo en todo" y Ferdinando Valencia aseguró al verla: "Me pongo de pie!!!!!".

Ariana Pellicer también reconoció la belleza de Rebecca Jones quien hace poco superó el cáncer: "La más guapa del universo" y la conductora Claudia Lizaldi apostó con un: "Diosa total!". Janeth Gómez Estrada no se quedó atrás: "Guapísima mi Rebe" y Gabriela de la Garza de la serie "Monarca" de Netflix, sólo reaccionó con una tercia de llamaradas de fuego.

Cristina Loyola también le echó flores a Rebecca Jones: "Que bárbara Rebecca, cada día estás más hermosa por dentro y por fuera"; mientras una fan literalmente le escribió una carta: "Wow guapérrima y sexy, toda una señora, Dios la bendiga y cada día disfrute al máximo´; sin duda alguna el cáncer es enseñanza en la vida, igual con mi hijo renació y cada día lo miro fuerte y sano y cada vez más guapo, así como la veo a usted, siga adelante disfrutando de esta vida maravillosa. Las segundas oportunidades son para valorar y disfrutar, mi más sincero cariño y todas las bendiciones señora bonita".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!