Reaparece Marjorie de Sousa con faja y 'alborota' a sus fans

Luego de derrochar sensualidad con los más ajustados atuendos con los que presume súper figura, la actriz Marjorie de Sousa, no solo ha alborotado, sino que ha dejado boquiabiertas a sus fanáticos, al ¡utilizar faja!; pues simplemente por el cuerpazo que tiene, resultaría ilógico verla cubriendo "sus imperfecciones" bajo una prenda rígida que en muchos de los casos resulta incómoda.

Sin embargo, todo se debe a una campaña publicitaria de una línea de fajas, la cual, Marjorie de Sousa dice usar siempre y en todo momento, para dar vida a Julia Torreblanca, la villana de "La Desalmada", telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa que está a punto de estrenarse.

En su útlima publicación de su cuenta oficial de Instagram, la oriunda de San Pedro, Caracas, Venezuela, aparece utilizando dicha prenda de color blanco, que si bien es cierto, marca aún más sus curvas, no la podría utilizar en algunas ocasiones, en las que saldrá con sus más diminutos bikinis.

Lee también: Un mano a mano entre bellezas: Marjorie de Sousa y Marlene Favela en La Desalmada

"Iniciamos una nueva semana y para hacerlo, esta vez me acompaña #annchery mi mejor complice porque es ideal para uso diario, además me ayuda a tener una buena postura durante las grabaciones y es fácil de combinarla con cualquier outfit. Así que no olvides salir de casa sin tu Ann Chery favorita", escribió Marjorie de Sousa en su más reciente post.

Pero a decir verdad, aunque Marjorie de Sousa no llevara esa faja puesta, luciría un espectacular cuerpo, pues a sus 41 años, ha demostrado que por años, el ejercicio se ha vuelto su mejor aliado y aunada a una saludable alimentación, han dado como resultado, que sea una de las actrices más bellas del medio del espectáculo mexicano y latino.

Sin embargo, aunado a su postal en la que luce dicha faja, los fanáticos mueren por verla de nuevo en las telenovelas luego de su participación protagónica en "Un poquito tuyo" (2019) junto a Jorge Salinas y Lorena Herrera.

Lee también: Nuevo tráiler de La Desalmada; tremendos besos entre Eduardo Santamarina y Marjorie de Sousa

Por ello, han reaccionado con comentarios como: "OMG! Te ves espectacular @marjodsousa YA FALTA POCO PARA CONOCER A #JuliaTorreblanca en #LaDesalmada", "Ángel", "Súper hermosa", "Love", "Cada vez más guapa"; aunque hubo alguien que recordó su icónico personaje del 2012 en "Amores Verdaderos": "Linda Kendra Ferreti"-.

Al momento, Marjorie de Sousa, ha generado tantas reacciones como las ganas de verla de nuevo en la pantalla chica con más de 114 mil corazones rojos, entre los que destacan el del también actor Jorge Gallegos. También se pueden leer 851 mensajes en la caja de comentarios.

Síguenos en