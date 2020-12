Reaccionan fans de Kimberly Loaiza y Juan tras pisotear a Lizbeth Rodríguez

De nueva cuenta, Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja vuelven a estar en el ojo del huracán. Pues aunque se encuentran muy felices por la llegada de un nuevo integrante en la familia y el recientemente lanzamiento de Apaga la Luz, los famosos youtubers vuelven a dar de qué hablar, luego de ser acusados de apoyar la violencia contra la mujer.

Resulta que Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza junto con Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro se burlaron de Lizbeth Rodríguez al represetarla como una "esclava" en un video, pues en una de las escenas de su Roast Yourself Challenge, se ve a una mujer que representa a la famosa youtuber de Exponiendo Infieles amarrada como esclava como si fuera un caballo.

Y aunque para muchos ha sido divertido, está situación también ha generado una ola de críticas para Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui, Dani Alfaro, Juan de Dios Pantoja y hasta la propia Kimberly Loaiza, por fomentar la violencia contra la mujer.

Pese a que Alex Flores, Kim Shantal, Queen Buenrostro, Kevin Achutegui y Dani Alfaro, tienen meses que se salieron de Badabun, aún siguen hablando de su salida e incluso han incitado a sus fans a llamar caballo, siendo que en repetidas ocasiones han indicado que están en contra de la violencia contra la mujer.

Recordemos que el anterior escándalo entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, Kevin Architegui y Lizbeth Rodríguez, que causó el distanciamiento por un timepo de Loaiza y Pantoja, se derivó gracias a que el team Fenix la llamara caballo, por lo que la conductora de Exponiendo Infieles expuso un desliz de Pantoja e inlcuso comenzaron a circular videos donde Juan grababa sus encuentros sexuales con otras mujeres.

Por eso tienes el hate que tienes, ojalá nunca acabe. pic.twitter.com/JY1axHdi4S — �������������� ������������ ✨���� (@brujitakenini) December 17, 2020

Pero lo curioso fue cuando Kimberly Loaiza salió a decir que no estaba a favor de la violencia contra la mujer e incluso señaló en su discurso que las mujeres deberían estar unidas y no atacándose entre si, por lo que ahora muchos usuarios de las redes sociales han puesto en tela de juicio lo dicho en aquel momento.

Me encanta como mi amiga kimberly se burla del fisico de otras personas, pero llora cuando se burlan de ella ���������� #RoastFenix #Lizbeth pic.twitter.com/LUww18lXjX — Krizz._.qwq (@krizekizde) December 17, 2020

"Por eso tienes el hate que tienes, ojalá nunca acabe", "Dejen de hacerle creer a su fandom que está bien denigrar y burlarse de las personas por su aspecto físico, si otras personas lo hicieron, por favor, ¡NO SEAS PARTE DEL PROBLEMA!#Lizbeth #TeamFenix", "Si te refieres al team fénix. No , el denigrar de esa manera UN HOMBRE a una mujer no está bien. Una cosa es entre mujeres agarrase de las greñas como la kims y Lizbeth, pero un hombre con esa misogyny no esta para nada bien", "Me encanta como mi amiga Kimberly se burla del fisico de otras personas, pero llora cuando se burlan de ella", "Me da tanta lastima que KL siendo una influencer a la que a muchas niñas la admiran, sea partícipe de esto, que pena enserio", "Luego no anden reclamando que porqué tanto hate hacia KL si ni ella práctica el respeto hacia las demás personas, recuerden ser siempre mejor que otros", son algunos de los comentarios en Twitter.