Reacciona MOLESTA Cecilia Galliano sobre la relación de su hijo con Angelique Boyer

La famosa modelo y actriz argentina Cecilia Galliano y el actor de la misma nacionalidad Sebastián Rulli, estuvieron casados por cuatro años, de 2007-2011; tiempo en el que además de ser inmensamente felices, tuvieron un hijo al que llamaron Santiago, quien es la muestra más feascente de su amor. Ahora, tiene 10 años de edad y es protegido por sus padres al máximo. Además, Valentina, la hija de Galliano, convivió todo ese tiempo con Rulli, al que llamaba papá, según las declaraciones de la presentadora de tv.

Sin embargo, el amor entre ambos famosos no prosperó y tras ello, Sebastián tomó la decisión de poner fin al matrimonio entre él y Cecilia Galliano. Fue en 2015, que el actor encontró -hasta hoy-, el verdadero amor con quien acababa de trabajar en "Lo que la vida me robó" (2013-2014), la actriz Angelique Boyer.

Cecilia Galliano ha sido cuestionada en diversas ocasiones sobre cómo ve la relación que Santiago lleva con su padre Sebastián y con sus parejas, en este caso Boyer. Pero la argentina sólo ha externado que agradece que se lo traten bien y deja muy claro que no es sólo con Angelique el sentimiento, sino con la novia que sea, pues como siempr lo dicho, Angelique no estará con Rulli toda una vida.

Sin embargo, la pareja conformada por Sebastián Rulli y Angelique Boyer, es una de las más sólidas hasta el momento, por lo que presumen su amor cada vez que pueden, a través de las redes sociales, en las que además, se encargan de divertir a sus seguidores con graciosos vídeos de Tik Tok.

Santiago, vive con su mamá, por lo que pasa la mayor parte del tiempo con ella y con su hermana Valentina, no obstante, también visita a su papá, en la casa construida por sus padres, Sebastián y Cecilia.

Angelique por su parte, prefiere mantener con mucho respeto, discretamente la relación que lleva con Santiago, con quien dice que se porta muy dulce con ella, según lo dicho por la protagonista de "Imperio de Mentiras", el pasado 11 de septiembre en entrevista con Javier Poza en su programa de radio de Grupo Radio Fórmula.

"'Sebas' tiene un hijo. Esa mecánica en nuestra relación existe, porque hacemos cosas para 'Santi'", explicó la actriz.

Y pese a que Galliano ya ha dejado muy claro su postura en varias ocasiones sobre la relación entre su hijo y Angelique, la modelo argentina dijo: "No voy a hablar de eso, no me interesa", dijo haciendo el tema de lado, durante entrevista para "Ventaneando" de TV Azteca, el pasado martes 22 de septiembre.

"Perdón, pero con el respeto estamos en un momento bien bonito, volvemos al teatro, estoy en un teatro tan importante (el Insurgentes), con actores tan importantes y con una obra tan bonita que yo la verdad, cada quien", agregó.

Al cuestionársele si se molestaba por que se le preguntara sobre el tema, Galliano respondió: "No, cero, ni me ofendo. El que me conoce, sabe que no", aseguró.

Sin embargo, su molestia de que siempre se le pregunte sobre lo mismo se hizo notar, cuando simplemente contestó refiriéndose a Boyer, :"Qué güeva".

Y para terminar, agregó: "No tengo nada qué hablar ni nada qué ver con ella, el papá de mi hijo es Sebastián; no es que me moleste, es que no lo tomo en cuenta porque el fijo es el papá de mi hijo, el resto va y viene, me vale", finalizó la presentadora de tv argentina.

