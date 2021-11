Tras una sesión de fotos para una publicación española, la actriz Marjorie de Sousa posó con un elegante vestido rojo y el conductor Raúl 'El Negro' Araiza reaccionó a la belleza de la venezolana, luego de convertirse en buenos amigos gracias a que ambos compartieron proyecto.

Fue en la telenovela "La Desalmada" producida por José Alberto 'El Güero' Castro este 2021 para Televisa, en la que ambos coincidieron y marcaron su regreso a los melodramas. No obstante, el conductor titular de "Hoy" lleva una buena relación con Marjorie desde que compartieron créditos juntos en dicho proyecto.

Y así lo hicieron ver cuando la propia Marjorie de Sousa asistió al foro 16 del matutino más visto de México producido también por y para la televisora de San Ángel, acompañada de la actriz Marlene Favela, cuando estaban por estrenar el melodrama, hace exactamente cuatro meses.

En tanto, luego de compartir un #TBT en el que también protagoniza otra sesión de fotos, la villana de telenovelas aterrizó con una postal en la que aparece dentro de un bar, luciendo un elegante vestido rojo carmín, el pasado viernes.

"Brindemos por el amor bonito que existe en ti para ti. #felizviernes #mds #marjoriedesousa #vous @vous.magazine @palomeragroup @alepalomera1 #photoby: @vivianarthurphoto", escribió la madre del pequeño Matías mientras ponía en alto el amor que siente entre sus fans y ella.

Una de las primeras famosas en reaccionar y quien también perteneció al elenco de "La Desalmada" fue la actriz Ana Martín, pero quien le hizo segunda con honores fue Raúl 'El Negro' Araiza, quien se manifestó una tercia de aplausos y una llamarada de fuego.

Comentario que ha caído bien a los seguidores de la venezolana, pues por lo menos 27 usuarios de Instagram han aplaudido su reacción. Otros comentarios de los fans y manager, se leen: "Estás preciosa" y "Con todo querida!" o "Ufffff chulada de mujer!! Estas hermosa!! Hermosa!!"...

Alrededor de 60 mil seguidores son los que también han sucumbido a los encantos de Marjorie de Sousa y entre tanto, se pueden leer arriba de 660 mensajes.

