Rafael Amaya, El señor de los cielos, es dado de alta

Luego de que hace unos meses se diera a conocer que Rafael Amaya, el actor conocido internacionalmente por su personaje de Aurelio Casillas en la serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, estaba internado en una de las clínicas contra las adicciones del ex boxeador, Julio César Chávez, hace un par de horas se reveló que el famoso ya está totalmente rehabilitado por lo que fue dado de alta.

Fue a través del programa Ventaneando de Tv Azteca que Carlos Appel, director de la clínica de Julio César Chávez y primo del actor quien reveló en exclusiva al programa de espectáculos, que Rafael Amaya fue dado de alta el pasado 23 de diciembre (miércoles) por lo que podrá celebrar junto a su familia la Navidad y Año Nuevo. Appel señaló al programa que los padres de Rafael Amaya fueron por él a la clínica para llevarlo a casa.

El primo de Rafael Amaya aprovechó el espacio para desmentir el rumor de que su familiar regresaría a la clínca, pues ya no lo necesita porque esta totalmente rehabilitaddo, libre de sustancias nocivas. " Ya tiene días, él ya salió, ya no está aquí", señaló el director.

Lee también: Rafael Amaya y el miedo más grande que tiene tras rehabilitarse

Y aunque no dio más detalles por cuestiones de confidencialidad aseguró que el actor ya no regresará al lugar. "Lo que pasa es que nosotros como empleados como colaboradores de la clínica, nosotros tenemos firmado un contrato de confidencialidad con el cual no nos permite platicar de ningúno de nuestros pacientes", dijo.

Recordemos que hace unos días, El Señor de los Cielos ofreció una entrevista exclusiva a la revista People en Español en donde rconoció que tuvo una de excesos tras la fama que le trajo su personaje de la serie.

"Perdí mi paz interior, el amor que le tenía a mi familia, a mi trabajo. Poco a poco me fui sumergiendo en el fango oscuro del alcohol y las drogas, viviendo todos los excesos posibles habidos y por haber. No quería ningún tipo de compromiso ni conmigo ni con ninguna pareja ni con trabajo ni con nada. Las drogas son la muerte”, confiesó el actor.

Rafael Amaya reconoció que el impacto de la fama lo llevó a hacer muchas cosas. “Me dejé llevar por el alcohol, las banalidades. Estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción. Soy un ser humano, no soy un robot.”, dijo el actor. El famoso también confesó que durante meses viajó por Europa y América, siempre cubriendo su rostro para evitar ser reconocido.