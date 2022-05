Radical mano a mano de Maribel Guardia con sus bailarinas de El Tenorio Cómico luciendo pierna

Tras la temporada 2022 de la obra de teatro "El Tenorio Cómico", la actriz Maribel Guardia ha conseguido ganar muchos más admiradores gracias a su frescura, entereza, talento, belleza y cuerpazo y desde el pasado viernes 6 de mayo hizo una especial invitación al público para ir a verla actuar en el teatro pero con un radical mano a mano con sus bailarinas de dicha puesta en escena, luciendo súper piernas.

¡Las del millón!... ¡Sí!, Maribel Guardia se puso al 'tú por tú' con sus cuatro bailarinas, quienes la acompañan en su aventura como Doña Inés en "El Tenorio Cómico", a quienes ya ha presentado anteriormente en un vídeo que publicó el pasado 18 de marzo que fue el Día Mundial del Fan.

Y fue en su misma cuenta de Instagram que la costarricense lució igual o mejor de bella que el cuarteto de jóvenes bailarinas a las que Maribel Guardia les lleva varios años de existencia, detalle por el que se mantiene como una de las artistas mejores conservadas de México y Latinoamérica.

Pues tras pertenecer a las filas de la tercera edad, no parece que lo sea, y además, luce mejor que muchas mujeres mucho más jóvenes que ella. Y para invitar a sus admiradores y al público en general al Teatro Aldama a presenciar "El Tenorio Cómico", la orgullosa madre del cantante Julián Figueroa que acaba de cumplir 27 años el pasado 1° de mayo, lo hizo de forma muy especial contando con el apoyo de sus bellas bailarinas.

Maribel Guardia y las chicas aparecieron en un vídeo, acostadas a lo largo de una mesa de madera de utilería que forma parte de la escenografía de "El Tenorio Cómico" -producida por Alex Gou-, y todas hicieron el ejercicio conocido como la bicicleta, mientras lucían sus estilizadas piernas; todas sonriendo y cautivando a los seguidores de la costarricense.

"No te pierdas este fin de semana @tenorio_comico. Hoy viernes a las 8 y sábado a las 6. En teatro #cct2 @alexgouboy", se lee en dicha descripción. Mientras tanto, así de joven lució junto a su hijo de 27 años el pasado domingo 1° de mayo cuando celebró el cumpleaños del hijo que tuvo con el finado cantautor Joan Sebastian en 1995.

Motivo por el que al momento, dicho clip ha logrado ya, 385.621 reproducciones y se pueden leer 316 comentarios; así como también se pueden apreciar un total de 29,915 corazones rojos. Entre los comentarios se pueden leer:

"Hoy hay teatro", por parte de su amigo y compañero de escena Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz, y Malillany Marín no perdió la oportunidad de decir "Que bellas"... Así mismo un fan dijo: "Tengas una maravillosa tarde y éxitos en obra #DoñaInes @maribelguardia, haz un live para tus fans".

El "Ay Mamacita" tampoco pudo faltar, o el "Mi Bella Hermosa. Que bien lo hacen... Besos". Y alguien más las comparó con el controvertido actor Alfredo Adame, quien busca la primera oportunidad para 'ponerse a los golpes' con quien sea: "Las Adame Patadas!!"... "Que hermosas" y "Tú la más bonita, mucho éxito!!", fueron otros de los comentarios que la también modelo recibió.

