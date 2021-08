Radiante Jennifer Lopez en su desfile de modas desde Venecia, Italia

Decir elegante ¡es poco!; pues la artista de talla internacional Jennifer Lopez ha retomado su carrera como modelo y en los últimos días ha dado muestras de su interesante presencia en el mundo de la moda como una de las representantes ¡más radiantes!, como lució en su último desfile de modas desde Venecia, Italia.

Y es que, desde el domingo pasado, 'la Diva del Bronx' de 52 años, compartió una serie de fotografías y vídeos luciendo un sensacional atuendo de Dolce & Gabbana, que corresponde a un pantalón tipo capri que enmarca su cintura y un top del mismo estampado floreado de fondo negro y rosas fucsia con follaje verde.

A éste le sigue un top de escote de corazón bordado en tono plata, bordado en pedrería que hacen juego con los colores del pantalón. ¡Pero eso no es todo!, pues además del glamoroso atuendo que acompañó con unas sandalias escotadas, de pulsera y plataforma color negro cubiertas también de pedrería, JLo dio un sorpresa.

Pues utilizó una capa larga hasta el suelo, confeccionada en una tela azul turquesa con estampado similar al capri y tiras verde limón. La diadema de flores doradas que utilizó la novia de Ben Affleck y joyería de la misma línea, fueron la cereza del pastel.

Por otro lado, el maquillaje que utilizó la intérprete de "Cambia el Paso" (2021), también dio realce a la belleza de la neoyorquina, quien a sus recién 52 años cumplidos, sigue siendo una de las artistas estadounidenses de origen puertorriqueño más queridas y aceptadas por todo el mundo, sin lugar a dudas.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram con más de 173 millones de seguidores, que la ex pareja y madre de los hijos del cantante de Salsa, Marc Anthony, compartió una serie de publicaciones en las que se le ve posando y modelando con dicho atuendo con el que luce majestuosa.

Aprovechando su estancia de vuelta en Venecia, Italia, Jennifer Lopez captó importantes momentos en fotos con los integrantes del performance e Dolce & Gabbana que se dio cita en dicha ciudad; así lo escribió JLo:

"Venezia IT was all aglow last night. The @dolcegabbana show was simply magical #DGLovesVenice #JLoOnTheGo @JLoBeauty Photo: @germanlarkin" (Venezia Anoche todo estaba radiante. El show de @dolcegabbana fue simplemente mágico #DGLovesVenice #JLoOnTheGo @JLoBeauty Foto: @germanlarkin).

