Qué hizo Angelica Vale para bajar de peso; así luce hoy en día

Desde sus inicios en su carrera artística prácticamente desde que era una niña, la actriz Angélica Vale ha sufrido con el paso del tiempo de sobrepeso, no obstante, en los últimos años, ella ha dicho de qué manera se ha podido quitar esos kilitos de más para lucir más delgada.

Y es que la reciente coach y juez de la actual temporada de "Tu Cara Me Suena" (2022), de Televisa Univisión, ha dicho en varias ocasiones que las dietas y las rutinas de ejercicio exhaustivo no son las actividades que la han hecho regresar su peso normal o ideal.

Angélica Vale se convirtió en madre en dos ocasiones, pero fue en su segundo embarazo que la también comediante tuvo algunas complicaciones en su peso debido a las hormonas que incluso empeoraron su cuerpo cuando dio a luz a su hijo Daniel Nicolás en 2014.. Y fue la misma actriz quien contó a "Ventaneando" lo que había pasado.

Su segundo embarazo le cobró caro su figura

"Todo el mundo pensó que me lo había comido, pero no. El problema fueron un rollo de hormonas que me dieron con mi último embarazo, que sí fue muy fuerte", indico Angélica, la hija de Angélica María.

La protagonista de "Y Mañana Será Otro Día" (2018), en la que compartió créditos con Diego Olivera, Alejandra Barro y Mauricio Abularach, entre otros, contó en su momento que ella hizo todo para revertir el aumento de peso pero prácticamente fue imposible, pues su cuerpo no estaba reaccionando de la forma correcta:

"No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho", pues dejó ver que independientemente de lo que comiera, el problema de hormonas era a parte.

Las hormonas la invadieron

La querida comediante reveló que visitó al endocrinólogo pero pensó que eso no le ayudaría, pues asumió: "Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, pero, creo que ya le dio el doctor al clavo. Sí voy al endocrinólogo y todo, pero, no siento que estoy en régimen porque no es una dieta", aseguró.

Por otro lado, explicó que fuera de dietas, en esto consiste que ha logado bajar un poco de peso o al menos mantenerse en su peso normal:

"El doctor me mide nada más para saber cómo voy, entonces me quita y me pone a mi 'cocktail' de vitaminas”. Por otro lado dijo que no ha hecho nada diferente a lo que hace rutinariamente: "Sigo comiendo igual, voy yendo al gimnasio igual, como siempre, pero, también creo que las hormonas del embarazo por fin han decidido salir de mi cuerpo y poco a poco regresa a la normalidad", finalizó.

Así que hoy en día, Angelica Vale ha vuelto a retomar su figura y está más contenta que nunca con su importante participación en el reality show de "Tu Cara Me Suena" (2022).

