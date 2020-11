¿Qué es un Shock Hipovolémico?, causa de muerte de Magda Rodríguez

La productora Magda Rodríguez Doria, quien falleció el pasado domingo 1° de noviembre en su casa en la Ciudad de México, era una de las productoras más queridas de la televisión mexicana. Hoy se conocen las causas de su fallecimiento y se debe a un Shock Hipovolémico.

Con su incursión a Televisa de la mano de su hermana -su productora asociada, Andrea Rodríguez- logró llegar a producir 'Hoy', uno de los programas de espectáculos más importantes de América Latina de la televisora de San Ángel, empresa en la que ella siempre quiso trabajar.

Fue por más de dos años que Magda llevó la responsabilidad sobre sus hombros de producir y dirigir el matutino y en su trayectoria, destacan programas tanto de TV Azteca, como "Con Sello de Mujer", "Enamorándonos", y en Televisa produjo "Guerreros 2020" además de "Hoy".

Según información de las autoridades competentes, se reveló que las causas de la muerte de Magda Rodríguez se debe a un Shock Hipovolémico y Sangrado en el Tubo Digestivo.

Pero, ¿Qué es un Shock Hipovolémico?

Según información del sitio Mayo Clinic, es una afección en la que el porcentaje líquido de la sangre o plasma, es demasiado bajo. Y esto se debe a la manifestación de vómitos, diarrea y sangrado excesivo, lo que puede ocasionar un shock, o un trastorno posiblemente mortal, ya que los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno.

Entre otras cosas, los síntomas que presenta el paciente que lo padece incluyen debilidad, fatiga, desmayos y mareos. Puede requerir tratamiento de emergencia, incluida la administración de fluidos o de sangre por vía intravenosa.

De acuerdo a Andrea Escalona, su hija y su hermana Andrea Rodríguez, el sábado pasado que la vieron, Magda no mostró ninún síntoma, y por lo mismo, la propia Andrea -hija-, no entendieron qué fue lo que pasó ya que además, ella falleció durante la madrugada del 1° de noviembre, y hasta las 10:30 am del siguiente día fue que la empleada doméstica la encontró y pidió ayuda.

Visita el canal de YouTube de Chispa dando CLICK AQUÍ.