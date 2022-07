¡Qué curvas! Daniella Chávez y sus modelitos con ventilación integrada para este verano

Este verano, la temperatura ambiental está subiendo notablemente y la modelo Daniella Chávez ha sorprendido nuevamente con una serie de outfits que en su diseño ofrecen una especie de ventilación integrada, por lo que la chilena sufre cero calor y además, aprovecha para lucir cuerpazo... ¡súper curvas!

Y es que, no es un secreto que a Daniella Chávez le gusta lucir este tipo de outfits que son muy poco convencionales para usar del diario, aunque no ella ese pretexto no aplica, pues si de algo está segura, es de querer lucir su figura por donde quiera que va, dejando atónitos a los habitantes que transitan por las calles de Miami, donde vive.

Y para muestra basta un botón, pues la chilena de 36 años, sigue deslumbrando con un serie de modelitos de Fashion Nova, que como característica especial -además de los escotes-, son los coloridos tonos que trae para esta temporada primavera-verano 2022.

¡¿Cuál calor?!

Además, las mujeres que gustan de lucir sus curvas siempre y en todo lugar, pueden verse tan bellas como Daniella Chávez si se deciden por sumar estas prendas a su guardarropa. Entre los atuendos que Daniella Chávez modeló y reunió en un solo vídeo a mitad de semana, figuran los siguientes:

Un body o panti blusa en tono amarillo paja de manga larga, cuello y botones, de notable escote frontal y un par de aberturas a los costados, que combinó con un shortcito de mezclilla deslavado y deshilachado. El segundo modelo obedece a un vestido largo rosa coral (fluorescente), que tras parecer que no tiene escote alguno, sólo basta con que la chilena se dé la vuelta y pose de perfil, para ver que no usa ropa interior y que deje ver toda la pierna y parte de la impecable retaguardia.

Otro más, se traduce en un ¿vestido? pegadito y literalmente hecho de retazos en colores pastel lila, azul, verde agua y amarillo que por si fuera poco, está todo destapado de la parte frontal en una línea en diagonal, y qué decir de escote que apenas cubre sus bubis.

Y mientras aparece modelado muy sexy a ritmo de First Class de Jack Harlow, la también actriz preguntó: "Tu favorito @NovaMEN and @FashionNova", por lo que no tardaron en llegar las opiniones de sus colegas y amigas Gabriela González: "Divina en todos!!!" o Adriana Barrientos, quien aseguró: "Hermosa me encanto todo además".

Al momento, Daniella Chávez ha logrado endulzar la vista de al menos 54,700 seguidores y se pueden leer más de 1,120 comentarios.

