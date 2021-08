¡Qué caderas! las que lució Demi Rose con escotado traje de baño

Sus prominentes curvas son la principal característica de la modelo Demi Rose, quien ha dejado con la boca abierta a sus fanáticos al modelar un escotado traje de baño y lucir sus caderas, que dicho sea de paso, ¡son descomunales!

Como una de las principales representantes de la firma de ropa para mujeres Pretty Little Thing, Demi Rose hizo alarde de su belleza y posó para la cámara, dejando atónitos a sus más de 17.3 millones de fanáticos que la siguen en su cuenta de Instagram.

Sitio web que la británica de 26 años utilizó para compartir dicha postal, con la que se ha llevado un sinfín de halagos y piropos. Fue con el bañador color gris claro, una pequeña bolsa de mano en tono rosa pastel y un par de sandalias de piso de la misma línea con peluche en color café, que Demi Rose logró llamar la atención una vez más.

Con un escenario natural, de fondo en el patio central de un edificio de Ibiza, España, la top model de raíces europeas, llamó la atención de chicos y grandes, propios y extraños, fanáticos y no fanáticos, al resaltar la parte de su cuerpo, cuya expresión se le pude adjudicar como ¡Qué caderas!...

Por ello, la británica nacida en Birmingham, Reino Unido, se ha llevado los piropos más sinceros. Un perfil dedicado a las curvas de las famosas como Demi Rose, ha escrito: "Looks so much hot" (Luces muy fogosa).

"Stunningly gorgeous lady" (Dama increíblemente hermosa), "I love you baby" (Te mo bebé), "You're the pretty little thing" (Eres la cosita bonita), "Very cuuute" (Muy linda), son algunos otros de los más de 4,340 mensajes que ha recibido la top model.

Pero hay uno que llama la atención por su expresión: "Gawddamn, those curves" (Maldita sea, esas curvas), lo que indica que Demi Rose ha sorprendido a su fan de una forma inexplicable. Por otro lado, hubo quien cuestionó a la modelo: "You have BF??" (¿¿Tienes Novio??)

Hasta el momento, Demi Rose ha arrancado suspiros y derretido corazones de más de 502,800 fanáticos que ya han visto su intensa publicación.

