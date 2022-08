¡Qué Shakira ni qué nada!; Maribel Guardia se la lleva de calle tras micro vestido color piel

Se ha volado la barda la actriz Maribel Guardia tras lucir uno de sus vestidos más sugerentes mientras que se lleva de calle a la cantante Shakira, quien recientemente lució un vaporoso outfit que se confunde con su piel... No obstante, la costarricense hizo lo suyo y se podría pensar: "¡Qué Shakira ni qué nada!" ante la afamada celebridad.

Y es que, luego de que la colombiana restregara su belleza tras modelar con un vestido color piel cuando publicitaba su nueva colección de fragancias, pareciera como si la costarricense le hubiera dicho "¡Quítate que ahí te voy!". Pues esta vez sobrepasó los límites tras lucir un micro vestido color piel, untado al cuerpo y brillando por todo lo alto.

Por lo que Maribel Guardia ha dado muestra de que cuando se quiere, se puede y ha dejado claro el por qué se ha coronado como una de las famosas más queridas a nivel mundial, y el principal motivo por el que sus fans le rinden tributo en redes sociales con infinidad de piropos.

¡Qué Shakira ni qué nada!

Fue el pasado viernes por la tarde que Maribel Guardia lució el micro vestido a sus 63 años, como si en realidad fuera una fémina de mucho menos edad; pues a decir verdad, ese tipo de vestidos no es muy común vérselo puesto a una mujer ¡de más de 60 años!

Y con 19 años más que Shakira (de 44), la madre de Julián Figueroa, no tuvo piedad ante los ojos de sus fans, demostrando que no sólo puede apantallar a la colombiana, sino a muchas famosas más del medio artístico nacional e internacional.

"#feliz #viernes La Vida es como la escuela. Con algunos tienes física, Con otros química; Y con otros historia. #look @ronaldoanzuresmx... LQM", dejando ver que es ella misma la que ha hecho historia con ésta y otras postales publicadas en la web.

Mientras tanto, la colombiana que posee una belleza única, aprovechó su fama para lucir sus curvas y todo lo que tiene a la vez que publicitó a través de su perfil de Instagram dicha colección de fragancias Dance Midnight -a propósito de su participación en el reality show estadounidense "Dance With My Self" de NBC.

"Discover the new Dance Midnight Muse fragrance / Descubre la nueva fragancia Dance Midnight Muse. #ShakiraPerfumes #ShakiraMidnightMuse", se lee al pie de su publicación por la que ha logrado 340,693 reacciones y casi 3,200 comentarios.

Y por su parte, la costarricense se ha ganado la admiración de por lo menos 67,538 fans en un par de días y casi un millar de mensajes como: "Qué guapa bizcocho", "Wowwwww espectacular!!", "Hermosaaaaaa, Que lindo vestido y que bella muñeca!", "Jajaja historia nos quedamos, Querida Amiga tienes razón", "Que mujerón, Guapísima, una diosa", entre muchos otros piropos.

