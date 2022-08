Puro fuego Angelique Boyer con mini bikini blanco en el caribe mexicano

La actriz Angelique Boyer no para de sorprender a sus fanáticos y a su pareja, el actor Sebastián Rulli, en modo vacaciones; pues en su última vista al mar en playas del Caribe Mexicano, la francesa se ha convertido en ¡puro fuego! a la vista de sus seguidores y los que no lo son tanto tras presumir cuerpazo con un mini bikini blanco.

Pues el pasado miércoles, Angelique Boyer compartió algunas fotografías de su estancia en alguna playa de la Riviera Mexicana, pero no fue cualquier sesión de fotos, pues la francesa de 34 años, se lució tirada en la arena boca abajo, presumiendo cuerpazo con un bañador blanco de dos piezas con el que mostró mucho más de la cuenta.

Y es que la protagonista de "Teresa" (2010), no tuvo reparo, primero en ponerse y luego en lucir ese diminuto bikini que no deja mucho a la imaginación, pero sí mucha satisfacción a sus fanáticos seguidores y uno que otro famoso.

Lee también: Angelique Boyer y Sebastián Rulli prenden con nuevo TikTok mientras derraman miel

La novia de Sebastián Rulli utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos y vídeos de su momento en la playa que parece que es para ella sola, y la muestra de su felicidad frente al mar.

"Aquí viendo cómo se va el mes de julio, se celebró y llegamos a mitad del verano 2022... así que a gozar al máximo... Foto: @sebastianrulli #caribemexicano #verano2022 #rivieramaya #gratitud", se lee al pie de su visitada publicación de Instagram.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

No por nada, tras convertirse en fuego con estas atrevidas imágenes con las que despidió al mes de julio, Angelique Boyer se ha ganado varios piropos y algunos se leen sólo con emojis de llamaradas de fuego, corazones rojos y caritas con ojos de amor, entre otros.

Luz Ramos, Verónica Jaspeado, Yanet García y Alessandra Rosaldo, fueron algunas de ellas, pero África Zavala le lanzó un "Hermosa", mientras que Sebastián Rulli no podía faltar con su himno de admiración por su compañera de vida que se expresa: "Pero que bellezaaaaa!!!! Que bien te sienta la playita y el verano!!!".

Por otro lado, Alejandra Espinoza, Iliana Fox, Karla Díaz y Jimena Longoria, fueron otras famosas que se pronunciaron a su belleza. Al momento, Angelique Boyer ha recogido infinidad de corazones rojos y comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!