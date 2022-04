¡Presumiendo curvas! Aracely Arámbula celebra el fin de semana

La reciente llegada de un nuevo fin de semana fue suficiente para que la actriz Aracely Arámbula se dispusiera a ¡presumir curvas! pues 'la Chule' lo celebró en bikini con un par de fotos y así lució su figura fitness de tremendas curvas.

Pues la también actriz de telenovelas dio gracias a la vida por un fin de semana más y no escatimó en lucir sus exquisitas curvas con un par de fotos de bañador de dos piezas que siempre cae bien ante los ojos de sus millones de fanáticos.

Aracely Arámbula utilizó sus historias de Instagram para recordarles su belleza y cuerpazo a su AraFAmiliaBella, como les llama a sus seguidores en Instagram; y por eso, se dispuso a descubrirse hasta lograr atrapar con su mirada verde a más de un@ y esos oblicuos que a cualquier mujer le encantaría tener...

En una primera postal compartida el pasado viernes con la obligada leyenda "ES VIERNES Y EL CUERPO LO SABE", mientras luce su figura frente un espejo, iluminándose con su celular con un bikini de tonos negro y cafés, Aracely Arámbula ha dado muestra de que cuando se quiere se puede lograr las curvas más fitness.

Una postal más, fue en la que 'la Chule' ha lucido su figura con un bikini floreado tirada en la playa y luciendo unos collares rojos y su cabellera ondulada con el mar de fondo como escenario que se lee: "#TBT" seguido de un corazón rojo.

Las imágnes han sido vistas por millones de seguidores de Aracely Arámbula a través de sus historias de Instagram en las que también ha aprovechado para mostrar la evolución de "Güera" una perrita que recogió de la calle mientras se encontraba en las grabaciones en locación de su nueva serie "La Rebelión de las Esposas".

Pues no hay que olvidar que Aracely es una fiel protectora de animales y en la medida de lo posible, ayuda recogiendo a animalitos de la calle, llevándolos al veterinario para que los rehabiliten y luego ofrecerlos en adopción entre sus fans o al público en general.

No obstante, mientras sucede el estreno de la serie en Estados Unidos y Puerto Rico durante el segundo semestre del 2022, la madre de Miguel y Daniel Gallego Arámbula, sigue con su gira por México de la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?".

Y por si fuera poco, sigue buscando la manera de seguir cautivando a sus más de 6.1 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales; pues no hay que olvidar que la belleza que posee a los 47, es su carta de presentación más fuerte.

