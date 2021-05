Presumiendo cuerpazo en bikini animal print, Aleida Núñez adelanta sorpresa

Aleida Núñez causó alboroto entre sus fans al mostrar su perfecta figura enfundada en un bikini de animal print, con el que robó el aliento e intrigó a todos, pues dejó entrever que muy pronto dará un anuncio importante.

En sus redes sociales, la presentadora de televisión compartió una imagen en la que presume cuerpazo y sus exuberantes curvas en un traje de baño de dos piezas, subiendo la temperatura de sus seguidores, quienes todos los días están atentos a lo que la sensual actriz les tiene preparado en sus perfiles.

Pese a que a la sensacional figura de Aleida Núñez casi nada le gana, esta vez lo que llamó la atención fue la frase que acompañó a la postal y que dejó a sus fans preguntándose qué será, pues de antemano la ex de Juan Ferrada adelantó una sorpresa y provocó emoción.

La histrionisa originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, sacó su lado felino y subió a su cuenta oficial de Instagram una seductora foto en la que luce un bikini de dos piezas con estampado de piel de leopardo y exhibió sus marcados abdominales de acero.

El top que cubría los encantos de Aleida Núñez era ancho y de tirantes, no demasiado revelador como algunos bañadores a los que tiene acostumbrados la actriz de “Contra viento y marea”, a diferencia del bikini, que era pequeño y llegaba justo a las caderas.

En la imagen, la también empresaria dejó ver sus torneadas piernas y su torso, mientras que sus hombros estaban cubiertos con una especie de chaleco negro con transparencias, mientras está parada en el marco de una puerta: “La sorpresa que les tengo sigue... muy pronto”, escribió acompañando la foto.

Sus fans enloquecieron al ver la imagen tan sexy de Aleida Núñez e inmediatamente le lanzaron cientos de piropos, intrigados por cuál será la sorpresa que les tiene preparada y si tendrá que ver con algo en el plano profesional o con algo que les deleite la pupila.

“Estamos a la expectativa”, “Qué belleza de mujer, estas súper hermosa, estaré pendiente de la sorpresa”, “Ni de broma me pierdo esa sorpresa”, “Esperaré con ansias”, “Sublime”, “No me lo pierdo por nada me gustan las sorpresas”, “Cuerpazo y mega sexy”, “Un encanto de mujer”, “Bonita tienes un cuerpazo, eres perfecta, eres un monumento de mujer”, son algunas de las reacciones que la actriz generó en sus fans.

Aleida Nuñez ha tenido mucho trabajo en los últimos días tras su ingreso al concurso “Las Estrellas bailan en Hoy”, que se transmite por la señal de Televisa, donde hace pareja con “el Capi Albores”. Su participación la tiene entusiasmada y ha compartido con sus seguidores algunas imágenes, como en la que aparece con un body negro y mallas de red, con la cual arrasó en redes.