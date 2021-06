Presume musculatura David Zepeda y lo llaman dios reencarnado

Luego del éxito que ha sido la actual retransmisión de la telenovela "La Fuerza del Destino" (2011) y de estar grabando en Perú la cinta "Un Sugar en Aprietos", el actor David Zepeda se tomó unas vacaciones en el Pacífico mexicano para relajarse; aunque a quien relajó y enamoró, fue a l@s fanátic@s, al posar sin camisa y presumir su musculatura, por lo que lo llamaron dios reencarnado.

En su cuenta oficial de Instagram, es donde el histrión comparte día a día sus proyectos, asuntos personales y hasta los momentos de relax; por lo que ha sido a través de varios posts, que el actor sonorense ha compartido algunas postales de sus recientes vacaciones en Nayarit, México.

Fue desde el pasado sábado 26 de junio, que el protagonista de "Vencer el Desamor" (2020-2021), se tomó una postal enfrente del hotel Riviera Nayarit y aunque no cautivó con su musculatura, sí emocionó a los fans del Pacífico Este de México.

Lee también: Deslumbra Marjorie de Sousa; con sutil escote asoma sus encantos

"Si cambias la forma en que miras las cosas, las cosas que miras cambiarán… If you change the way you look at things, the things you look at, change! @marivalarmony @riviera_nayarit #méxico #puntademita #puntademitanayarit #marivalemotions #puntamita", escribió el histrión de 47 años, quien posee uno de los cuerpos más atléticos de entre los famosos del medio artísticos.

Por otro lado el también modelo, posó sólo con pantalón blanco a un lado de una enorme roca pulida por el mar mientras escribió: "Todo mejora con un baño de mar…" y haciendo, claro, suspirar a más de una seguidora y uno que otro seguidor de su cuenta de Instagram.

Lee también: Los candentes besos de Aracely Arámbula con David Zepeda en La Doña 2

Pero ese no ha sido el único momento en el que David Zepeda pudo lucir su musculoso torso, pues al medio día de este lunes, para iniciar con el pie derecho la semana y continuar con sus vacaciones, el también protagonista de "Por Amar sin Ley" (2018), se lució desde una piscina.

Cuya descipción de la publicación en la que se ve a David Zepeda disfrutar del agua, se lee: "Un Paseo por la playa, Calma el alma. @marivalarmony @riviera_nayarit #mexico" mientras se escucha la canción "Peaches" de Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon

Uno de los famoso en reaccionar al post del actor, fue Salvador Zerboni quien escribió: "Cálmateeee Zerboniiii", mientras una fanática aseguraba: "Eres un dios reencarnado". Por otro lado, también reconocieron las habilidades del sonorense: "Eale David, tiktoker no cualquiera eh".

Síguenos en