Presume Marlene Favela que la perfección existe modelando un bikini alto

Derrochando glamour por cada poro, Marlene Favela se convirtió en la imagen pura de la perfección modelando un elegante bikini alto, con el que tomó el sol a otro nivel, demostrando que belleza pueden tener muchas, pero porte, sólo algunas.

La protagonista de “Gata salvaje”, telenovela producida por Venevisión en 2002, presumió que la perfección existe y dejó ver sus curvas con un sofisticado traje de baño con el cual mostró piel de una manera muy elegante, dejando a sus admiradores impactados ante su espectacular belleza.

Modelando un bikini alto a rayas, Marlene Favela demostró que tiene una gran clase para vestir, como ya lo ha dejado claro con los outfits que usualmente presume en sus redes sociales, los cuales forman parte de su línea de ropa, y ahora aprovechó también para promocionar su marca de cosméticos.

Desde su cuenta de Instagram, Marlene Favela compartió con sus casi 5 millones de seguidores una fotografía en la que se le ve saliendo de la piscina luciendo sus curvas en un traje de baño de dos piezas en tonos rojo y blanco, un sombrero de ala ancha y un espectacular labial tinto que se robó toda la atención.

La actriz de telenovelas deslumbró con el top de un solo hombro y olanes y un bikini de talle alto a la cintura con rayas, que marcó su silueta a la perfección y le dio ese aire de elegancia a su outfit, luciendo como toda una reina.

Marlene Favela aprovechó para presumir sus torneadas piernas mientras sus pantorrillas estaban dentro del agua y ella se sostenia con los barandales de la escalera que se perdía en la alberca, sonriendo coquetamente y promocionando uno de los productos de su línea de cosméticos.

“Amo mi labial #passion de #marlenefavelacosmetics by @marlenefavelastore porque me puedo meter a la alberca y no se corre”, escribió la actriz de “La desalmada”, quien recibió cientos de piropos y halagos por parte de sus millones de admiradores en redes sociales, que se manifestaron en los comentarios.

“¡Esta mujer tiene clase hasta para tomar el sol!”, “Hermosa”, “Bellísima”, “Excelente outfit”, “Encantadora”, “Maravillosa mujer, hermosa”, “Déjeme decirle que se le ve FABULOSO”, “Bizcochito bello”, “Me encanta”, “Eres de top”, “¡Qué belleza de mujer!”, “Amé el traje de baño”, “Tu bikini es bien peruano”, “Diosa”, son algunas de las reacciones que levantó la actriz mexicana en redes.

Y es que Marlene Favela parece tenerlo todo. Con una belleza impresionante, un cuerpazo, talento y mucha clase, ha sabido llevar su carrera hasta donde desea y ahora ha incursionado en la industria de la moda y la belleza con sus productos, a los cuales les ha ido muy bien.

