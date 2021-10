Presume Maribel Guardia foto del pasado y la tunden de críticas: "Estás mejor ahora"

Tras protagonizar una portada de revista en el presente, la actriz Maribel Guardia presumió un par de fotos del pasado, también estelarizando recordadas publicaciones y la tunden de críticas: "Estás mejor ahora", aseguran algunos fanáticos que se sinceraron con la costarricense.

Como ya es costumbre, Maribel Guardia utilizó su cuenta de Instagram para hacer alarde de su presencia en este par de portadas, aunque a decir verdad, no le fue muy bien con los comentarios respecto a su imagen del pasado; pues muchos aseguraron que es ahora cuando la famosa de 62 años luce mejor.

Y es que, con el tiempo Maribel Guardia ha demostrado que es como los buenos vinos, ente más pase el tiempo, mejor se pone. Claro, la ex esposa del finado cantante de la música regional mexicana Joan Sebastian, también ha recurrido a cirugías y uno que otro arreglito, pero aún así, la actriz de telenovelas luce mejor desde hace muchos años, que cuando recién debutó y los primeros años como figura del medio artístico.

En un primera publicación del pasado jueves 7 de octubre, haciendo gala del acostumbrado #TBT (Throwback Thursday / Jueves de volver al pasado) Maribel Guardia recordó un par de importantes momentos en su carrera cuando hacía fotonovelas.

"Cita... COMPLETA. LA REVISTA QUE SÍ PUEDE ENTRAR A SU HOGAR" fue la que la esposa de Marco Chacón esteralizó con actores como el finado Manuel Saval, quien dejó este mundo un día después de haber cumplido 53 años y de recibir un glorioso homenaje que le hicieron por su trayectoria artística en 2009.

"#tbt Al lado del inolvidable #manuelsaval un gran actor y maravillosa persona hijo de la estrella de cine #manolitasaval. Recordar es volver a vivir, besos al cielo", escribió la también cantante con una trayectoria de 43 años desde que llegó de Costa Rica a México en 1978. Y agregó: "Besos a Colombia y a ti".

El actor Rafael del Villar aplaudió la publicación, mientras que una página de fans expresó: "Bella de mi corazón, lo hermosa que te ves en todas tus fotos de joven! Y cada día más linda!!", aunque no todos opinan los mismo; pues en otro de los casos han dicho: "La neta nada que ver como te miras hoy" o "Esa Maribel guardia de joven nada que ver, se ve mejor ahora con los años que tiene la felicito", entre muchos otros comentarios de otros compañeros actores del medio del espectáculo.

Y no conforme con ello, Maribel publicó una segunda postal en la que apareció con el actor y conductor René Casados, quien también tiene muchos años de carrera artística como uno de los pioneros de la actuación, cuya publicación se lee: "#tbt al lado del gran #actor #conductor y adorado #amigos @rene_casados Linda noche para todos".

Y los comentarios se leen igual: "La verdad Maribel estás más linda hoy", "Está mejor ahora de 62 años la vdd". Aunque también hubo buenos comentarios: "Los ojazos que te cargas; no cabe duda que desde siempre has sido preciosa" o "Desde ahí me encantabas mi amor ya eras mi novia".

