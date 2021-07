Presume Aislinn Derbez cuerpazo en bañador; le dicen flaca y cuadrada

La actriz mexicana Aislinn Derbez no deja de acaparar miradas en las redes sociales, pues ahora la hija de Eugenio Derbez posó en un bañador animal print con el que resaltó sus prominentes curvas, sin embargo, la ex esposa de Mauricio Ochmann también ha sido severamente criticada, supuestamente por estar demasiado "flaca y cuadrada".

A través de su perfil de Instagram, Aislinn Derbez, posó con toda la intención de ganarse buenos comentarios, donde sus fans solo admiraran su belleza. Sin embargo, el post de la artista de 35 años fue retomado por el programa Suelta la Sopa, donde los seguidores de esté perfil comenzaron a atacar a la actriz de La casa de las flores.

"Nuevo traje de baño favorito", escribió la famosa originaria de Ciudad de México en el post donde modela el bikini animal print, blanco con negro, misma que fue compartida en el Instagram del programa de espectáculos donde la interrogante fue cómo lucía la hija de Eugenio Derbez en bañador.

Como era de esperarse, la pregunta dividió opiniones y hubo quienes se tomaron el tiempo para ofender a la actriz por su físico. “Es un hueso”, “ No pues no, se ve muy palo”, “Demasiado delgada”, “Flaca y cuadrada”, “Pues no tiene nada que mostrar , cuerpo no hay ahí”, “Normal, no tiene cuerpo”.

Sin embargo, ante las fuertes críticas, hubo algunos usuarios que salieron en defensa de Aislinn Derbez.“Hermoso perfecta natural sin ponerse silicón “, “ Una mujer así se ve espectacular , no como otras que salen casi encueradas”, “Está muy bonita y natural”, “ Que triste que las mismas mujeres hablen tan mal de las demás y ni siquiera se miran a un espejo.”, son algunos de los comentarios en defensa de la ex de Mauricio.

Cabe señalar que en las últimas semanas, Aislinn Derbez, ha sido tema de conversación en las redes sociales debido a las declaraciones que hecho referentes a su separación con el actor, Mauricio Ochmann, quien recientemente anunció que tenía una relación sentimental con Paulina Burrola, participante de Nuestra Belleza México 2011.

