Pose de Maribel Guardia deja helados a fans mientras luce elegante palazzo

Luego de dar a conocer que hace algunos días se contagió nuevamente de Covid-19 -el virus del siglo XXI-, lo único que ha hecho la actriz Maribel Guardia es lucir sus atuendos más elegantes y demostrar que literalmente el virus le hace lo que el viento a Juárez. Y su reciente pose dejó helados a fans tras lucir elegante palazzo.

Y es que, después de mostrarse más entera y guapa que nunca, la costarricense de 62 años, ha posado con diferentes outfits (como es su costumbre) que corresponden a una nueva colección de su guardarropa, y con los que ha presumido cuerpazo.

Y la mañana del pasado martes no fue la excepción; pues la esposa de Marco Chacón, lució su silueta vestida de negro con un outit de blusa de escote cruzado y manga tres cuartos amarrada a su cintura y un pantalón tipo palazzo con detalles dorados, al igual que los tacones de plataforma y los aretes que usó.

Pero lo que más llamó la atención a sus seguidores, fue la posa con la que lució su espectacular figura desde el balcón de su recámara, pues una vez más demostró que a sus 62 años, pareciera como que no le duele absolutamente nada.

"#feliz #miercoles Nunca te arrepientas de tener un buen corazón. Todo lo bueno vuelve y multiplicado. #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de su última publicación de Instagram, que obedece a uno de sus características frases inspiradoras.

Y tras enamorar con una gran sonrisa, algunas famosas estrellas de la televisión reaccionaron a su belleza, como Rossana Nájera, quien le dedicó una tercia de carita con ojos de corazón, mientras que la actriz y cantante Rocío Banquells le lanzó un "Guapaaa!!!".

Por su parte, su guapa sobrina Maribel no dudó en dedicarle un "Preciosaaaaaa" y los más fervientes admiradores de la actriz de "Corona de Lágrimas, 10 Años Después" (2022), también le expresaron su cariño y admiración a través de halagos y piropos:

"Guapísima y muy sexy como elegante", "Besos desde Ecuador Querida Admirada Princesa Maribel", "Mi vida", "Gracias preciosa, también deseo tengas un excelente día", "Hola Maribel!! Excelente palabras. Estás linda!! abrazos, que tengas resto del día, con mucha vibra y energía al 100", "Mi Bella Hermosa. Cuánto Te Amo. Besos".

En tanto, Maribel Guardia ha logrado recoger más de 21 mil corazones rojos y alrededor de 300 comentarios, luego de su publicación.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!