Posando sin ropa, Demi Rose ¡pide a Cupido que la fleche!

La modelo Demi Rose posó sin ropa, este 14 de febrero rodeada de la naturaleza en un campo de árboles ¡como Dios la trajo al mundo!... ¡sí, sin nada de ropa! Pues la modelo lo hizo para no pasar desapercibido el Día de San Valentin desde los paisajes naturales más majestuosos de su natal Reino Unido.

Este domingo, la británica lució sus curvas, tirada entre la naturaleza, mientras tapó su delineado cuerpo, sólo con algunos petalos en estratégicas partes para cubrir lo más íntimo de su ser. Y al mismo tiempo, Demi Rose, escribió como descripción del par de fotografías que compartió: "Cupid, draw down your" (Cupido, dibuja tu arco).

Lee también: Demi Rose enseña sus atributos con improvisada prenda; ¡OMG!

Y desde los primeros minutos de su publicación, Demi Rose ha recibido un sinfín de halgadores comentarios por parte de sus fanáticos que la siguen en su cuenta oficial de Instagram.

"Angel of love" (Angel de amor), "Second pic is so magical" (La segunda imagen es mágica), "Is there anyone here who like it as much as I do? (¿Hay alguien aquí a quien le guste tanto como a mí?); "Ig is a pregame lobby for safari these days" (Ig es un lobby previo al juego para safari en estos días).

También se lee: "I want someone" (Quiero a alguien), "You’re so beautiful! Happy vday" (¡Eres tan hermosa! Feliz Día de San Velentín), son algunos de los comentarios que se pueden leer dentro de los primeros mensajes enviasos a la famosa.

Lee también: Demi Rose deja al descubierto sus engaños con traje de baño

Y los comentarios siguen: "Luckiest photographer" (Fotógraf@ más afortunad@), "You are Amazing! Beautiful. Stunning!" (¡Eres fabulosa! Hermosa. ¡Maravillosa!) o "Wow, incredible" (Wow, increíble) son los mensajes que los fans le han dejado a la británica en su publicación de este domingo.

A cinco horas de haberla publicado, la también JD, ha logrado más de 400 mil reacciones con corazones rojos y 4,010 comentarios.

Sin duda, la británica de 25 años, es una de las mujeres más belleas y exuberantes del mundo, por lo que sus intensas publicaciones son bastante concurridas en su perfil personal de Instagram y otras fanpages (páginas de fans).

Además, Demi es partidaria de disfrutar la naturaleza, así como de posar en los paisajes más hermosos del mar, bosque o desde la piscina, donde normalmente luce su enorme retaguardia y pechos. Sin embargo, quien quiere llegar a Hollywood, se ha vuelto más que especial entre sus más de 16 millones de fanáticos alrededor del mundo, por su carisma y hermosura.