Posando en pijama de encaje, Daniella Chávez adelanta Navidad a sus fans

La temporada más esperada del año ya llegó y la humanidad entera está preocupada por los regalos navideños y demás preparaciones para el fin de otro ciclo; entre tanto, la modelo Daniella Chávez adelantó regalo de Navidad Navidad a sus fans, tras posar con sexy pijama roja y encaje negro, con la que lució como toda una diosa.

Pues la también empresaria no pierde el tiempo y aprovecha su popularidad en las redes sociales para ofertar productos que pueden ser el reglo perfecto para más de uno de sus fans de todo el mundo. Por ello, la chilena lució muy atrevida con una pijama de seda, inspirando incluso a sus seguidores para saber qué regalar a sus parejas.

A través de su cuenta de Instagram, Daniella Chávez compartió un par de fotos en las que luce dicho outfit, ideal para ir a descansar a la cama y tener agradables horas de sueño.

Sólo bastó con que la también ex conductora de Televisa Deportes vistiera sólo tres prendas como un sostén, un mini short y un antifaz para dormir que hace juego con el elegante coordinado rojinegro, para que literalmente encendiera Instagram.

"Temporada de Navidad, total Red en mis pijamas, les mostraré cada uno comenzando por este set, foto 1 o 2? @fashionnova @novamen fashionnovapartner", se lee en la descripción del post del pasado jueves 2 de diciembre.

El primer perfil que se pronunció a la belleza de Daniella Chávez, fue Mai Indumentaria -una firma para la que Daniella modela-, tras asegurar: "Sexy doll" (Muñeca sexy); así mismo, su colega, la modelo Dajana Gudić, aseguró: "Wow you look amazing" (¡Wow, luces increíble!) y de paso un "Love! (Amor).

Los comentarios a su publicación no han parado de llegar y desde hace cuatro días, la modelo chilena sigue atrapando miradas tras lucir ese coordinado. Por tanto, otros se leen como: "Hermosa", "Lindaaa como siempre Dani", "Love it!!!" (¡Lo amo!) o "Preciosa" son otros de los halagos que la rubia chilena ha recibido en su cuenta de Instagram.

Aunque por otro lado Daniella Chávez comenzó a inquietar a los que hasta hace algunos días se consideraban sus fans; y todo, debido a que la también cantante de música urbana no comparte los mismos intereses ni ideales por haber votado por el que será el próximo presidente de su país; pues Daniella empezó a recibir uno que otro mensaje de reclamo.

Una segunda postal junto a un enorme oso de peluche que la chilena comparte en redes sociales, sigue presumiendo cuerpazo, ésta vez, sentada sobre el piso, lo que le da un poco más de sensualidad a la postal. Al momento, Daniella ha logrado conquistar a más de 110 mil seguidores de sus más de 15.1 millones; además se pueden leer alrededor de 1,300 comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!