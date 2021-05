Posando en lencería, Daniella Chávez pide que le digan quién es su mamacita favorita

La modelo Daniella Chávez ha dejado claro cuál es su lugar entre las féminas más famosas de América y para muestra, basta un botón; el pasado domingo, la chilena celebró a todas las mamás del mundo, no sin antes, aprovechar el momento para lucir sus encantos con una exquisita lencería blanca.

La celebridad de las redes sociales, no sólo posó con cualquier par de prendas, sino con una que además de escotada, se torna transparente y es por ello que Daniella aprovechó para preguntar -con particular pose- quién es la mamacita favorita de cada uno de sus fans.

No sin antes, felicitar a las madres del planeta Tierra de forma anticipada; postal que aunque ya la había mostrado en sus historias de Instagram, no estaba clara, por lo que dejó bastante a la imaginación; sin embargo, la instantánea ya ha sido revelada por la también modelo desde su cuenta oficial.

"Feliz fin de semana a todas las Mamacitas... menciona a tú favorita2, escribió la chilena, mientras modela una exquisita lencería color blanco y deja ver sus encantos entre escotes y transparencias.

Y es que, luego de mostrar su anatomía en una sugerente pose de perfil e hincada sobre la cama, Daniella Chávez, ha provocado de nuevo los más sinceros comentarios de sus más de 14 millones de seguidores que al verla, escriben lo que piensan.

"Soooo beautiful " (Muyyyy hermosa), "Diosa... que inspiras cada mañana, con tus lindas palabras", "Your heart is in the right place" (Tu corazón está en el lugar correcto), "Divina", "Felicidades", "Perfection" (Perfección), fueron algunos de los comentarios que la chilena rubia se llevó al modelar de forma tan sugerente.

Y además de la postal que ya ha arrancado suspiros de 151,165 fanáticos, y se pueden leer al momento, un total de 1,962 comentarios, Daniella Chávez ha compartido cantidad de fotografías y vídeos en sus historias de Instagram, entre las cuales, se puede ver la siguiente felicitación especial que hizo a las madres, pero sobre todo a las mujeres, misma que se lee:

"Mamita: Enamórate de ti misma, ámate a ti misma, cuídate, valórate, respétate, ámate mucho, lucha por tus sueños, mereces ser feliz. Cuando te amas a ti misma, encuentras sentido a la vida y sólo entonces, puedes dar amor y hacer felices a los demás... Mamis felices, hijos felices... Feliz Día Mamitas de Instagram. Daniella Chávez".