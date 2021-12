Posando en bañador, Verónica Montes le pone un alto a Livia Brito en leggins

Tras su polémica participación en el reality de Telemundo, La casa de los Famosos, la actriz peruana Verónica Montes se ha dejado ver en sus redes sociales muy coqueta; posando en bañadores, demostrando que goza de una inigualable belleza, poniendo un alto a famosas como Livia Brito.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Verónica Montes compartió dos fotografías con las que subió la temperatura de su más de millón de seguidores. La famosa peruana presumió su esbelta figura en un diminuto bañador de dos piezas, blanco con dorado frente al mar.

En las sensuales y atrevidas imágenes, la actriz de origen peruano cuestionó a sus seguidores en qué fotografía se veía mejor. "Pregunta seria ¿1 o 2? ", preguntó la ex participante de La Casa de los Famosos a sus fans. Mientras que ellos no dudaron en enviarle cientos de halagos en donde resaltaron su belleza como la de Livia Brito.

"Las 2 ,!!! Fiu fiuuuuuuuu!!!!!.Hermosa un cuerpazooo , Bendiciones mi Bella", "Hermosa foto vero saludos", " La Mujer de mis Sueños", "Que cuerpazo Caray !!", "Me encanta el traje de baño y cómo te queda @_veronicamontes", fueron algunos de los halagos que la famosa recibió en la publicación que hasta el momento lleva más de 40 mil Me Gusta.

Por su parte a Livia Brito también le llovieron los piropos luego de que la cubana compartiera unas imágenes en las que luce unos leggins de color café y una sudadera blanca. Cabe señalar que tanto Livia Brito como Verónica Montes son muy hermosas, ambas también comparte otra cosa en común; las dos han estado envueltas en polémicas que están marcando su carrera en el mundo del espectáculo.

Pues mientras Livia Brito enfrenta la demanda que interpuso el fotógrafo Ernesto Zepeda por agresión y robó, Verónica Montes estuvo envuelta en un escándalo tras su participación en La Casa de los Famosos. Precisamente en una reciente entrevista la peruana habló de lo que vivió con sus compañeros dentro de la casa.

"Sobre el balance de mi paso en la casa podría decirte que no me arrepiento de nada, lo bueno y lo malo que viví me dio experiencias y aprendizajes. Conocí gente con la que hice amistad y otra con la que no hicimos ese click, pero todos los habitantes me marcaron de alguna forma y en verdad agradezco esta oportunidad que tuve de formar parte de este proyecto. Todo lo que pasa en La casa de los famosos se queda en La casa de los famosos", expresó durante una entrevista.

Cabe mencionar que algunas de las polémicas en las que estuvo envuelta Verónica Montes en La casa de los famosos fue su relación con Jorge Avena y las famosas gotitas que usó con Alicia Machado.

