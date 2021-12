Posando con palazzo negro, Aracely Arámbula fue la sensación estas fiestas navideñas

Este 2021 estuvo lleno de trabajo para la actriz Aracely Arámbula, quien luego de haber lanzado su app personalizada para sus fans y tras un larga gira de aproximadamente tres meses por Estados Unidos y México con su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman las ca***nas?", hizo un alto en su carrera y luego de celebrar una velada de Noche Buena con familiares y amigos, 'la Chule' posó muy relajada con palazzo negro con el que fue la sensación estas fiestas navideñas.

Fue el pasado sábado 25 de diciembre, que tras desear una feliz Navidad a sus fans o Ara Familia como los llama, Aracely Arámbula compartió su felicidad tras celebrar con los suyos, una Navidad más. Y para demostrar lo contenta que se encontraba, no dudó en compartir algunas fotos a través de su cuenta de Instagram.

Todo indica que al parecer, la actriz fue captada de manera infraganti posando frente a su árbol de Navidad que colocó en un amplio espacio de su casa; pues mientras se le ve posando y riendo para la cámara, también le tomaron una postal desde otro ángulo simulando que 'la Chule' no se habría dado cuenta.

Vistiendo de blusa traslúcida y sostén negro, así como un palazzo del mismo color con algunos detalles de flores blancos como cenefa, la también cantante lució de cuerpo completo y esta vez, Aracely Arámbula dejó de lado los tacones para pasar un momento en familia.

"#merrychristmas [Feliz Navidad] mi #Arafamilia bella #infinitas #bendiciones", se lee en su publicación del pasado sábado, mientras luce su silueta muy delineada y resaltando sus encantos traseros que por lo regular todo el año presume en bikini y en redes sociales.

La chef mexicana Claudia Sandoval, ha sido una de las celebridades que ha devuelto las felicitaciones a la actriz con un: "Merry Christmas y muchísimas bendiciones para ti amiga y toda tu familia", mientras que la cantante y su amiga Edith Márquez no se quedó atrás: "Mi Ara bellaaaaaa!!!!!! Te adoro".

La actriz argentina Lorena Meritano, también escribió: "Feliz Navidad" y la propia Aracely Arámbula correspondió al buen gesto de estas famosas con un quinteto de corazones rojos.

Por otro lado, y tras verla posar junto a su majestuoso árbol de Navidad y un reno de tamaño real en color plateado, sus fanpages (página de fans) tampoco dudaron en enviar un piropo a su estrella favorita: "Estas bellísima", "Una muñeca lit" o "Divinaza!!!", fueron algunos de los halagos que le enviaron.

"Merry Christmas mi manis linda !! Mucho amor para allá", fue otro de los comentarios de una famosa seguidora de la actriz. Al momento, y tras haber posado de espaldas con ese palazzo negro la pasada Navidad, Aracely Arámbula ha logrado atrapar las miradas de por lo menos 58,550 seguidores y se pueden leer 485 mensajes.

