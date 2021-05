Posa Valentina Benaglio en bikini y enseña ¡hasta el espíritu santo!

Luego de una pequeña pausa en sus publicaciones de Instagram, Valentina Benaglio, la hija de la actriz Alejandra Ávalos, volvió a sorprender a sus seguidores al posar en bikini, pero esta vez lo hizo de una manera muy particular: ¡enseñando hasta el espíritu santo!

Y es que, está más que claro que el agua, que a Velentina Benaglio le encanta pasar sus días de relax en la playa y en esta ocasión, la hija de la también cantante del género ranchero, eligió el puerto de La Paz, Baja California Sur para seguir cautivando a sus amigos.

Desde hace cuatro días, Valentina compartió algunas postales en las que se le ve gozando de la buena vida en lo que pareció ser uno de sus fines de semana más relajados y divertidos. Pues disfrutó jugando tenis y en otro momento, viendo a los delfines desde un yate -momento que grabó para la posteridad-.

No obstante, lo que más sensación causó a sus seguidores que ascienden a un poco más de 10,200 usuarios de Instagram, fue verla posar con uno de sus acostumbrados bikinis y bajo los rayos del sol, lo que representó a la perfección al espíritu santo.

Y lo que además, hizo honor al nombre de la isla desde donde posó, pues los bajacalifornianos la han bautizado como Isla Espíritu Santo, desde donde Valentina escribió: "Not my regular Monday but I’ll take it" (No es mi lunes habitual, pero lo tomaré).

Lo que claro, causó reacciones entre su basto número de amigos y seguidores. La primera reacción que salta a la vista se lee: "No pues que espíritu tan santo", "ESTAS INCREÍBLE", "Wuooooorales" entre emojis de corazones rojos y las obligadas llamas de fuego, entre otros.

Un total de 443 personas son las que han reaccionado a la publicación de Valentina, en la que en realidad, el espíritu santo que enseñó, no fue otro que el territorio mexicano perteneciente al estado de Baja California Sur, llamado así por la paz que causa estar allí, además de que los rayos del sol caen como tal.

Y para muestra, un botón. Pues la postal de Valentina muestra precisamente esos rayos del sol que ciertamente parecen el Espíritu Santo, que la hija de la actriz de telenovelas Alejandra Ávalos -quien decidió que su retoño naciera en Italia mientras permanecía al lado de Giovanni Benaglio-, tomó como marco para lucir su espectacular figura.