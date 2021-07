Posa Marjorie de Sousa con vestidito de encaje; la confunden con un ángel

En vísperas de un nuevo proyecto televisivo y más ocupada que nunca en su música, la actriz Marjorie de Sousa, regaló cientos de imágenes luego de su último protagónico en "Un Poquito Tuyo" (2019), telenovela de Imagen TV; y entre tanto la venezolana logró cautivar a sus fanáticos, como cuando posó con un sugerente vestido de encaje traslúcido, por el que la confunden con un ángel.

Fue en pleno verano de 2020, que la ahora villana de "La Desalmda", telenovela producida por José Alberto 'El Güero' Castro para Televisa, robó miradas y arrancó suspiros al verla posar de esa forma tan encantadora, mientras trabajaba con su equipo de producción en algunos temas musicales y sus respectivos vídeos, así como otros proyectos.

Sin decir más, Marjorie de Sousa- intérprete de "Un Poquito Tuya"- canción que alude al título del melodrama que protagonizó junto a Jorge Salinas, escribió en la descripción de la postal: "#photo @danielalonsofoto @elcamerinosaloon @enricobompani @nirvanamx".

Y es que con la sonrisa con la que posó la venezolana, aunada a la especial pose y al vestidito de encaje, Marjorie de Sousa lució encantadora a sus todavía 40 años, lo que la posicionaba como una de las actrices latinas más bellas.

Por otro lado, pareciera como que Marjorie de Sousa conserva la misma línea de diseños en su extenso guardarropa, pues justamente con el estreno de "La Desalmada", la venezolana usó un camisón de tirantes que pareciera ser de la misma firma de ropa que el que utilizó para la postal durante el verano de 2020.

Por ello, la venezolana se llevó los comentarios más sinceros de sus fanáticos como: "Hermosa", "Preciosaaaaaaaaaa", "Encantadora sonrisa" o hasta la confudieron con un ser celestial: "Un angel caído del cielo, que hermosa mujer".

Por otro lado, hubo quien se centró en la guerra campal que Marjorie de Sousa tuvo con su ex pareja, el actor argentino Julián Gil, para obtener la guardia custodia y la patria potestad de su hijo -el pequeño Matías:

"La mas linda del mundo, tienes que tener fe contigo misma, poco apoco todo vendrá mejor, acuérdate que hay unos que están mas jodidos que nosotros, así que no pidas mucho; pidele a Dios paz and salud, tienes un hijo muy lindo así que solo vivas la vida mas tranquila, pídele a Dios que el tarda pero no olvida... un clavo saca a otro clavo".

Y otro fan le hizo más que una declaración de amor: "Que rico se ve tu cuerpo... cómo lo deseo ...tus pompis wow...tus hermosos calzoncitos deliciosos...te amo mi Reyna". Aunque alguien más también la llamaría ángel: "Hermosaaaa, nuestro ángel; Dios te bendiga" o "Con tu sonrisa paraliza la tristeza, simplemente hermosa".

Y los halagos y declaraciones de amor siguieron en forma de poema: "Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir, Mi vida no sería vida si tú no estás, Todo lo veo más bonito sólo por ti. Pero no comprendo porqué, Tú dudas de mi, Todavía no alcanzo a entender, Porqué, piensas así. Y tú debes pensar cuando estamos juntos, Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor, Es algo tan bonito, eso es tan bello, Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios".

