Posa Daniella Chávez con blusa delgadita; le aseguran que tiene frío

La modelo Daniella Chávez, una de las celebridades latinas más vistas en las redes sociales, se ha ganado ese lugar, gracias a sus múltiples postales compartidas, con las que sin duda alguna, arranca suspiros de sus fanáticos. Recientemente, la top model posó con una blusa delgadita sin sujetador, lo que hizo que los fanáticos dieran por hecho que tiene frío al momento de la postal.

Y esta vez, con el pretexto de saludar a sus seguidores con un "Cómo estás?", lo que desató la locura de sus admiradores, quienes siempre mantienen contacto directo con la chilena, a través de los comentarios de la publicaciones de Daniella Chávez.

Fue para recibir el mes de junio con bombo y platillo, que la estrella de 35 años, pusiera de cabeza a sus fanáticos con tremenda postal. Y es que Daniella no ocupa usar sujetador para sostener arriba al par de encantos que tiene en su pecho, pues puede ponerse libremente lo que le plazca sin necesidad de querer versa con más busto.

Es por ello, que la nacida en la provincia de Los Condes, Chile, se da sus lujos de posar casi como Dios la trajo al mundo y por supuesto, luciendo las prendas más diminutas que puede tener. Pero esta vez fue diferente; a pesar de que no utilizó sus chiqui prendas, sí eligió una blusa delgadita, transparente, con la que además de lucir cinturita, presumió a sus nenas

Pues se tendría que estar ciego, para no darse cuenta en los encantos de Daniella mientras posa para la cámara de su celular con una obligada selfie, aunque la foto fue tomada de otro ángulo, tal vez, por su esposo quien al mismo tiempo es su manager.

Por ello, empezó a recibir los comentarios más halagadores pero al mismo tiempo, reveladores y que dejan ver el sentir de cada uno de sus fanáticos quienes más la siguen y siempre están al pendiente de sus publicaciones; entre estos se leen: "Linda", o el que asegura que Daniella refleja una baja temperatura en su cuerpo: "Anda con frío", mismo que tiene 82 'me gusta' y tres respuestas.

También se leen otros como "My favorite" (Mi favorita), "Y esas callawawa?", o "Se me paró, pero no el corazón"; otros agradecieron el regalito: "De cumpleaños y tu corazón". O "DANIELLA ESTÁS BELLÍSIMA", Te amo Daniella", pero hubo quien se centró en la pregunta de la chilena y contestó: "Bien, ¿y tú?".

"Qué rica estás", "Muy bonita", Divina", "You so beautiful so sweet" (Eres tan hermosa, tan dulce", "Just for eat babe" (Solo para comerte, nena), "Mejor, cuando te veo". Al momento, un total de 227,368 seguidores, son los que han reaccionado con un corazón rojo. También se pueden leer 3,280 comentarios.